La cuadrilla de la Esperanza de Triana ya ensaya con el paso de la Purísima de La Algaba

Una cuenta atrás palpable que llega a su fin. La cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de la Esperanza ha realizado el primer ensayo con el paso procesional en el que será ubicada la dolorosa en la procesión extraordinaria del 1 de noviembre, con motivo del LXXV aniversario del Dogma de la Asunción y como colofón a la Misión que se llevará a cabo en el Polígono Sur a partir de este mismo sábado.

Las andas, pertenecientes a la Purísima Concepción de La Algaba, corresponden a la tipología de paso de gloria, formato en el que ya procesionó la Esperanza en otras ocasiones décadas atrás con motivo de la proclamación de este Dogma, como en 1950 o el año 2000. El paso está realizado en metal plateado, y en él fue coronada la Purísima algabeña en 2004. Cuenta con respiraderos de la década de los 60, de Jesús Domínguez. Destacan en él los cuatro candelabros de las esquinas, muy esbeltos y que tienen como base unos elegantes cuernos de la abundancia. Suman, en total, 36 puntos de luz. Son obra de Manuel de los Ríos.

Dicho ensayo se desarrolló en la noche de este lunes por las calles del arrabal trianero, en zonas como la propia Pureza o el entorno de Santa Ana. La Virgen de la Esperanza partirá este próximo sábado en dirección al Polígono Sur, tras la misa de envío que se celebrará precisamente en el templo parroquial a las ocho de la mañana y que estará presidida por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses. En su discurrir hacia este barrio transitará por lugares como la calle Asunción -plenamente engalanada-, la Plaza de España o la parroquia de Santa Genoveva.