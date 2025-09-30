El Ayuntamiento usará la IA para evitar las bullas en Semana Santa y Feria

El triple objetivo está marcado: el control del público, la anticipación de los riesgos mediante el empleo de Inteligencia Artificial y la canalización por una vía única de la información de cara a la seguridad de las grandes fiestas de la ciudad. El Ayuntamiento ha dado un paso en firme con vistas a la organización con éxito de la Semana Santa y la Feria. El gobierno de Sanz ha realizado una consulta al mercado por medio de la Plataforma de Contratación del Sector Público para dotarse de las últimas tecnologías en materia de seguridad en grandes concentraciones de público.Se trata de un paso en firme, por el cauce debido y que supone reconocer la necesidad de renovar los medios empleados hasta ahora, que se han quedado obsoletos dado que los avances en la materia se producen a gran velocidad. Es evidente que la Semana Santa tiene un problema de seguridad desde el año 2000, con cinco madrugadas amenazadas por alborotos. Desde entonces se han tomado medidas efectivas, pero también ha habido errores palmarios que conviene atajar a tiempo.

El Ayuntamiento prepara el denominado “expediente de contratación de un sistema de apoyo a la toma de decisiones por la Policía Local durante la gestión de grandes eventos”. Quiere conocer formalmente el estado actual de la tecnología y conocer las soluciones disponibles en la industria, sobre todo de cara a “dos de los eventos más multitudinarios de la ciudad: la Semana Santa y la Feria de Abril”. Los dos fenómenos suponen “riesgos” por las grandes aglomeraciones de público. Se parte de que la Policía Local no dispone actualmente de una plataforma integral y centralizada que permita tres objetivos: el control preciso de la afluencia y densidad de público, la anticipación de los riesgos a través de herramientas de análisis avanzado e inteligencia artificial y la unificación de la información en un cuadro de mando único que facilite la coordinación institucional. “Esta carencia obliga a desarrollar una gestión más reactiva que preventiva, lo que dificulta anticipar incidentes y limita la capacidad de respuesta rápida en situaciones críticas”. Por este motivo se prepara una gran licitación pública “alineada al máximo con la realidad del mercado”, un trámite fundamental según expertos en el sector que consideran que el Ayuntamiento está obrando de acuerdo con los principios más adecuados. La consulta es pública y se dirige a organismos públicos o privados. Se incluye un cuestionario para que puedan desarrollar su oferta en el plazo de 30 días naturales.

Parte del informe donde se reconocen las carencias y se fijan los objetivos. / M. G.

El Ayuntamiento describe con precisión las funcionalidades deseadas. La primera es la “videovigilancia temporal en espacios públicos”. Y se precisa: “El sistema deberá permitir el despliegue temporal de una red de videovigilancia, con capacidad de instalación y desinstalación ágil, orientada a la cobertura de los puntos de mayor concentración ciudadana”. En el número de dispositivos se prevé la instalación de 40 emplazamientos “dotados de cámaras móviles distribuidas en ubicaciones críticas, determinadas conjuntamente por la Jefatura de la Policía Local y la Jefatura de la Policía Nacional, atendiendo a criterios de seguridad y operatividad”. Y añade: “Estos emplazamientos contarán, al menos, tanto con una cámara destinada a la función de videovigilancia en espacios públicos, como con cámaras fijas calibradas para realizar analítica de vídeo”. En las capacidades técnicas se solicita la “transmisión de vídeo en alta resolución y en tiempo real, la posibilidad de almacenamiento local y centralizado en el Centro de Control de la Policía Local, el acceso simultáneo a las imágenes por parte de diferentes operadores autorizados”. La finalidad operativa es el “refuerzo de la seguridad ciudadana en eventos masivos, la prevención y detección temprana de delitos, y el seguimiento en vivo de posibles incidentes o emergencias”.

En el control del público, se pretende la medición en tiempo real del número de personas en zonas previamente delimitadas para conocer el nivel de ocupación, las alertas automáticas cuando se superen los niveles de densidad establecidos en los protocolos de seguridad, el análisis de flujos y direccionalidad, identificando patrones de movimiento y posibles cuellos de botella, la visualización avanzada mediante la generación de mapas de calor dinámicos sobre el entorno urbano que nos ocupa, y un sistema que permita publicar la información de ocupación en formato opendata, de forma que la ciudadanía pueda conocer en tiempo real las áreas de mayor afluencia y elegir itinerarios alternativos.

En la plataforma de apoyo a la toma de decisiones, el elemento central será el software que agrupe toda la información relevante en un cuadro de mando integral accesible desde el Centro de Control de Policía Local. Se aspira a una “visualización unificada” que permita el acceso a las cámaras en tiempo real y a sus grabaciones, la representación gráfica de los niveles de afluencia y densidad sobre mapas urbanos con tecnología GIS, la gestión centralizada de alertas, las notificaciones y registros de incidencias, la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, la predicción de la evolución de aglomeraciones con un horizonte temporal suficiente para adoptar medidas preventivas, y la identificación de comportamientos anómalos (movimientos bruscos, carreras colectivas, cambios repentinos en patrones de flujo, etcétera). El control debe ser tan exhaustivo que haga posible la emisión de recomendaciones operativas automáticas para la toma de decisiones por medio de la rápida generación de informes.