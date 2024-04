Manuel Alejandro González Cruz, nuevo director musical de Esencia

Novedades en el seno de una de nuestras bandas de cornetas y tambores. Esencia ha anunciado, en estas últimas horas, que Manuel Alejandro González Cruz será el nuevo director y asesor musical de la formación. Este músico y compositor, estrechamente vinculado al género y a la Semana Santa, se unirá al equipo conformado por otros integrantes: José Manuel Reina Romero, Manuel Barrera Palanco, Antonio Vázquez Uceda, Daniel Moreno Pérez del Villar e Iván Mora Ramiro.

Una vez finalizadas las negociaciones y expuestos los proyectos, la intención de la formación que preside Enrique León es que el nuevo director incorpore "obras musicales de su creación exclusivas para nuestra formación, adecuadas para la misma y dando un toque de innovación pero, claro está, sin perder nuestra impronta. Y nunca mejor dicho: nuestra Esencia", explica.

El autor

Nació en Sevilla en 1981, su afición por la música empezó a corta edad, de una manera innata, ya que no existían influencias en su núcleo familiar. Empezó a tocar el piano de forma autodidacta y a componer sus propias obras con tan solo 11 años. A los 14 años inicia su carrera como director musical y desde entonces ha dirigido a todo tipo de formaciones por España y parte de Europa.

Licenciado en dirección de orquesta por la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres. Estudió dirección de orquesta con Juan Luis Pérez y Francisco Navarro Lara, con quien cursó estudios en la Escuela Internacional de dirección de orquesta, banda y coro. Es director musical y artístico de la Orquesta Sinfónica de Triana desde 2015; director de la Escuela Municipal de Música de Benaoján desde 2009; productor musical y director de orquesta en la European Opera Hause; y director musical de la Banda de Música Las Nieves de Olivares; además de dirigir y asesorar a más de una decena de formaciones musicales por toda la geografía española.

Fue director musical de la banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Triana, a la que compuso grandes éxitos como La Pasión o Caridad, obras que cosechan grandes éxitos en buena parte de la geografía española.