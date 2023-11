Mario Niebla del Toro jura como hermano mayor del Rocío de la Macarena

"Se cumplieron mis sueños. El día de mañana es hoy. Ha llegado". Con estas sinceras palabras se dirigía el rociero Mario Niebla del Toro a sus hermanos del Rocío de la Macarena tras tomar posesión de su nuevo cargo. El periodista se convirtió, en la mañana de este pasado domingo, en hermano mayor del Rocío de la Macarena, corporación a la que representará durante los próximos cuatro años.

Una abarrotada parroquia de San Gil arropó a Niebla en un acto de especial trascendencia: la misa de hermandad y la jura de los cargos de la nueva junta de gobierno, que resultó elegida tras las elecciones celebradas el pasado mes de octubre una vez concluido el mandato de José Romero. Diferentes personalidades y colectivos, como la banda del Carmen de Salteras, acompañaron al periodista en esta jornada. Así se dirigía a sus hermanos: "Quiero pedirle a la reina de Pentecostés que interceda y nos empape de rocío cada movimiento de esta junta de gobierno que hoy comienza a caminar oficialmente. Quiero pedirle por nuestras familias, por nuestros amigos y por nuestros hermanos para que todos seamos generosos con nuestro tiempo y comprensivos con el que sacrificaremos en este reto que nos hemos marcado libremente".

En total, diecisiete hombres y mujeres acompañarán a Niebla en esta aventura que tendrá un "denominador común: la perseverancia. Hoy cumplo un sueño de mi niñez, un punto y a parte en mi amor absoluto a la Virgen del Rocío, ella que me conoce como nadie, en mis grandezas y en mis miserias y que, como madre buena, no me deja de su mano desde el día que nací. Lidero un equipazo de buenas personas, muchos jóvenes, que no nuevos en la casa, porque muchos de ellos han crecido o nacido en nuestra hermandad. Pido a los hermanos que nos dejen hacer, que sumen y multipliquen nuestros esfuerzos, porque nada que emprendamos será fruto del azar o de las prisas", continuaba. "Somos unos afortunados y pocas personas puede haber más felices que yo en este instante, porque la Macarena es el mejor lugar del mundo para ser feliz, la Macarena es el sitio para amar, porque hasta su nombre como barrio le viene dado por la más hermosa de las mujeres que se pasean por la calle Parras y por Sevilla. Aquí he nacido, aquí he crecido y aquí quiero dar mi mejor versión, mi tesón y mi entrega en esta tarea que la Virgen ha querido que emprenda hoy, en este momento preciso de mi vida".

Han sido unas elecciones "decisivas", puesto que la junta de gobierno supone un cambio generacional para la corporación desde su fundación allá por los años ochenta. De ahora en adelante, cuatro años de trabajo y cuatro Romerías que se afrontan con ilusión y motivación por parte de esta nueva junta de gobierno.