"Misa de desagravio" en Málaga por el cartel de la Semana Santa de Sevilla

El cartel de la Semana Santa de Sevilla creado por el artista Salustiano García sigue dando que hablar dentro y fuera de la capital hispalense. Por no mencionar la redes sociales, espacio en el que los usuarios no han dejado de posicionarse a favor y en contra desde que éste se presentase; cuando no directamente se han pronunciado a través de los memes. Ahora, la influencia del cartel sevillano llega también a Málaga, donde se ha convocado una misa "en desagravio" por una obra que es considerada "una blasfemia y un sacrilegio".

El acto tendrá lugar este jueves a las 08:30 en el Convento de las Madres Mercedarias de Málaga; con el fin de reparar los efectos causados por la publicación de este cartel, que muestra una imagen de un Cristo resucitado muy joven, cubierto levemente de cintura para abajo con el sudario del Cachorro, siguiendo las señas de identidad perennes en la obra de su autor, que reconoció haberse inspirado en su hijo para representar a Jesús.

El Resucitado de Salustiano ha desatado las críticas de muchos fieles y cofrades, que consideran el cartel irrespetuoso, blasfemo e insultante, además de no representar la Semana Santa sevillana.

Hasta un periódico de Caracas se hace eco del debate en torno al cartel de la Semana Santa de Salustiano pic.twitter.com/If8aLZnT49 — elllamadorcsr (@elllamadorcsr) January 31, 2024

La polémica ha cruzado hasta el océano Atlántico. El periódico venezolano El Nacional hace un hueco en su portada al cartel de la Semana Santa de Sevilla, en el que refleja las críticas a favor y en contra de esta obra, de la que también se han hecho eco algunos medios de comunicación italianos. Así lo recoge el programa El Llamador, de Canal Sur Radio, en las redes sociales.

En la capital andaluza no ha faltado la guasa. La última la protagoniza una versión del cartel presidida por El Pali, sentado y tomándose una copa de vino.