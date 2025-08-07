El Monasterio de Santa Inés convoca a los fieles para la misa en honor a Santa Clara de Asís

Otra cita cargada de intimismo y espiritualidad en pleno corazón de la ciudad y en plena canícula. El Monasterio de Santa Inés anuncia la inminente celebración de la solemne función en honor a su santa predilecta, Clara de Asís, muy presente en la historia de este cenobio puesto que son hermanas clarisas y con gran calado religioso en la feligresía.

En concreto, la iglesia del convento de la calle Doña María Coronel celebrará una eucaristía en memoria de esta santa italiana el próximo 11 de agosto, lunes, a las doce del mediodía. El día elegido, como cada año, responde a la conmemoración de la muerte de Clara allá por 1253. Esta mujer, seguidora fiel de San Francisco de Asís, fundó la segunda orden franciscana o de hermanas clarisas. De hecho, fue la única que redactó una regla de vida religiosa para mujeres. Fue canonizada dos años después de su muerte por Alejandro IV.

El convento y Santa Clara

Cartel anunciador de la celebración

El Convento de Santa Inés fue fundado en 1374 por la aristócrata Doña María Coronel, que se había refugiado primero en la ermita de San Blas y después en el monasterio de Santa Clara (donde finalmente profesó con las clarisas franciscanas), huyendo del acoso del rey Pedro I, que había incautado las posesiones de su familia y ordenado la prisión y muerte de su esposo.

Una vez restituido su patrimonio personal, fue fundado este nuevo cmonasterio en las antiguas casas de su padre, ingresando cuarenta mujeres en el momento de su fundación. La presencia de Santa Clara es notoria en diferentes estancias y puntos del convento; por ejemplo, en la galería alta hay pinturas al fresco que representan santos y santas relacionados con la orden clarisa. Asimismo, en los muros de la sala de oraciones hay varias imágenes por ejemplo de San Francisco, la Virgen y Santa Clara. Asimismo, los batientes de entrada están decorados con representaciones de Santa Clara , de San Francisco de Asís y representaciones heráldicas del siglo XVI.