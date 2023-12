Los motivos de la destitución del pregonero del Rocío de la Macarena 2024

Un caso singular. La junta de gobierno del Rocío de la Macarena ha decidido revocar el nombramiento del pregonero de la Romería del próximo 2024. La actual mesa presidida por Mario Niebla del Toro, que tomó posesión de su cargo el pasado domingo 26 de noviembre, ha acordado por unanimidad de los diecisiete miembros que el hermano Rafael Morad Puchol, designado para tal encargo en octubre, no sea finalmente pregonero.

Una cuestión que, en declaraciones a este periódico, explica amablemente Niebla del Toro. "La junta de gobierno saliente decide el pregonero del año 2024 sin consultar con el único candidato. Bien es cierto que la hermandad nunca ha establecido una fecha exacta para el nombramiento del pregonero, pero sí se acuerda que esa designación (y otras como el cartelista o el casetero) corresponde a la junta que gobierna la cofradía en los años correspondientes al propio mandato", es decir, que para el próximo año la elección pregonero, como ha ocurrido con el cartelista, recaería en la junta recientemente elegida.

"La anterior junta decide por cuenta y riesgo, y sin consultar, al pregonero. El nombramiento suele tener lugar en octubre, pero cuando hay cambio de mandato, el hermano mayor saliente consensua con el entrante el nombramiento. El saliente decide el pregonero en caso de que haya acuerdo entre los dos, y si hay más de una opción, igualmente se busca un acuerdo. El entrante podría hacer suya la decisión del saliente". Así las cosas, en la primera junta celebrada el día 1 de diciembre, cinco días después de la toma de posesión, la mesa somete a votación la continuidad o no del pregonero. "Hay que decidir si mantenemos el pregonero o no, sosegadamente y en conciencia. Propongo a mi junta hacer una opinión colegiada. ¿Qué decidimos? ¿Queremos revocar?" El resultado fue la unanimidad de todos los presentes a favor de la destitución.

Del mismo modo, el hermano mayor deja claro a este periódico que "el interesado no tiene culpa. La carta comunicándole la decisión se le entrega en mano tras una reunión con él en la propia hermandad, y asimismo se le insiste en que la junta actual está a su plena disposición como hermanos, y que entendiera que la decisión no era personal". En esa carta, además, se arguye que Murad tuvo "comportamientos inapropiados con algunos miembros de la junta actual", pero que ni mucho menos es el motivo esencial de la destitución. Por el momento, la corporación no ha anunciado el nombre del nuevo pregonero.

El "no" pregonero

Murad, quien en un principio fue nombrado pregonero y ha formado parte diaria de esta corporación con su incansable trabajo y empeño como prioste, emitió un mensaje en su perfil personal de Facebook la noche del mismo lunes 1 de diciembre cuando se le comunica esta amarga decisión:

«Queridos amigos, hermanos y familiares: La junta de gobierno de mi Hermandad del Rocío de la Macarena, ha decidido en cabildo de oficiales el pasado día 1 de diciembre, comunicándomelo telefónicamente ni pasadas 24 horas tras su toma de posesión del día 26 de noviembre, destituirme como Pregonero del “XXXIII Pregón Rociero” del año 2024, según acordó el cabildo de oficiales de la anterior candidatura. Los motivos que justifican esta decisión es que la anterior candidatura no debió haber realizado nombramientos ante una nueva junta de gobierno, aún no electa. Otro de los motivos que lo justifican citando “pérdida de confianza por la actitud y hechos mostrados para con la hermandad” por expresarle a miembros de la nueva junta de gobierno que preside nuestra casa, que los galones bordados se realizaron al revés", dice Murad.

"Muchas gracias a todos los que confiaron en mí, se alegraron y participaron acompañándome y enriqueciéndome espiritualmente desde mi nombramiento el pasado octubre hasta día de hoy, que oficialmente lo realizará otro pregonero. El amor sincero, puro y veraz es más fuerte y resistente que las más escarpadas montañas, por lo que seguiré escribiéndote y hablándote, como desde el primer día, que es la forma que tengo de contarte todo lo que se nos quedó en el tintero. Te ofrezco, Simpecado divino, el tiempo que marques para volver a reanudar esta historia de la que esta, es solo un punto y seguido, esperando el día que de veras, pueda contarte todo lo que viví a tu lado».

Un Rafael que, en breves declaraciones a esta casa, "acata sin rechistar lo que la junta actual me comente".