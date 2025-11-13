Muere Rosario Barba, hermana número uno de la hermandad de La Milagrosa

Luto y consternación en el barrio de Ciudad Jardín. La hermandad de La Milagrosa ha comunicado en estas últimas horas el fallecimiento de Rosario Barba Gutiérrez, quien ostentara el número uno en la nómina de hermanos de la corporación. También desempeñó el título de hermana honoraria, y hasta el final de sus días ocupó el cargo de presidenta de la Asociación de la Medalla Milagrosa, devoción a la que estaba estrechamente ligada.

"En Charo hemos encontrado un claro ejemplo de humildad, amor profundo a nuestros titulares y de servir siempre al prójimo hasta el último día. Elevamos una oración para que brille para ella la luz perpetua y descanse en paz bajo el manto de la Virgen Milagrosa", señala la corporación. La ceremonia tendrá lugar este jueves a las 13:00 en el tanatorio de San Jerónimo.