Jesús Despojado aprueba la posibilidad de celebrar los cultos fuera de la capilla del Mayor Dolor

La hermandad de Jesús Despojado ha celebrado en la noche de este miércoles cabildo general extraordinario de hermanos, en el que se ha tratado un asunto de especial relevancia y trascendencia para el futuro cultual de la corporación. Los cofrades allí reunidos han aprobado por unanimidad la posibilidad de realizar los cultos fuera de la sede canónica.

Esta propuesta, ya valorada anteriormente en el seno de la corporación debido al crecimiento notable del número de hermanos y las dimensiones reducidas de la capilla del Mayor Dolor, ha sido definitivamente elevada a cabildo de hermanos, por lo que el siguiente paso será recibir la aprobación definitiva por parte de la autoridad eclesiástica. En este sentido, se añade un nuevo punto -el trece- a la Regla número 8, que trata sobre los cultos de la cofradía. Dicho punto reza lo siguiente: "Con el objeto de facilitar la asistencia, participación y seguridad de los hermanos a cuantos actos de culto de Reglas sean convocados por la Hermandad, el Cabildo de Oficiales podrá acordar la celebración de estos fuera de la sede canónica de la Hermandad. Cuando sea preciso trasladar a la Sagradas Imágenes para la celebración de estos cultos, se realizará de la forma que determine la Junta de Gobierno con la obligación de efectuarlo de la manera más digna posible".

De este modo, la hermandad podrá celebrar tanto el triduo de septiembre como el quinario de febrero en otro lugar que no sea la capilla de la Plaza de Molviedro, esencialmente la parroquia del Sagrario, a la que pertenece la corporación, tal y como ocurrre con otras hermandades vecinas como La Carretería o El Baratillo. También en algunas ocasiones lo ha realizado la hermandad de Las Aguas. De autorizarse, las imágenes de Jesús Despojado (siempre que así se acuerde en el seno de la junta) saldrán hasta tres veces en el año respectivamente. En el caso del Cristo, el Vía Crucis del domingo de pasión, el traslado para la Función Principal y el Domingo de Ramos, y en el caso de la dolorosa, el rosario vespertino de octubre, la estación de penitencia y el traslado para la Función Solemne.