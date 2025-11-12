El Consejo acoge el XXVI Simposio de Hermandades de Sevilla y provincia: cómo inscribirse

El próximo sábado, día 15 de noviembre de 2025, a partir de las 10:00, tendrá lugar en el salón de actos del Consejo General de Hermandades y Cofradías, en la calle San Gregorio 26, el XXVI Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, contándose con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Fundación Cajasur y el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

Cartel de la edición número veintiséis de este simposio

Este encuentro académico, dirigido por el vicepresidente de la institución cofradiera y catedrático de Historia del Arte José Roda Peña, reunirá un total de ocho ponencias, que han sido presentadas por otros tantos doctores, graduados, investigadores y profesores universitarios. El Simposio se celebrará presencialmente y será también retransmitido en streaming por el canal YouTube del Consejo. Siendo el aforo limitado, la inscripción, que asciende a 10 euros, podrá formalizarse presencialmente (abono de la matrícula en efectivo) en la sede del Consejo en horario de tarde o de manera telemática (transferencia bancaria) antes del 12 de noviembre, cumplimentando en este último caso el formulario que puedes encontrar en la página web de la institución. Dicha matrícula da derecho a recibir un certificado acreditativo de asistencia y la edición impresa de las actas. El plazo de inscripción expira este próximo jueves.

Los ponentes y la temática abordada en esta vigésimo sexta edición del Simposio son los siguientes: