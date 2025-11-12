El Consejo acoge el XXVI Simposio de Hermandades de Sevilla y provincia: cómo inscribirse

FÚTBOL
El evento tendrá lugar este próximo sábado a partir de las diez de la mañana en la sede del Consejo

Participarán diferentes investigadores y profesores, contando con un total de hasta ocho conferencias

Los hermanos de Los Javieres preparan y adecentan la iglesia del Sagrado Corazón antes del traslado definitivo

El Simposio viene celebrándose desde hace varias ediciones

El próximo sábado, día 15 de noviembre de 2025, a partir de las 10:00, tendrá lugar en el salón de actos del Consejo General de Hermandades y Cofradías, en la calle San Gregorio 26, el XXVI Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, contándose con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Fundación Cajasur y el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

Cartel de la edición número veintiséis de este simposio

Este encuentro académico, dirigido por el vicepresidente de la institución cofradiera y catedrático de Historia del Arte José Roda Peña, reunirá un total de ocho ponencias, que han sido presentadas por otros tantos doctores, graduados, investigadores y profesores universitarios. El Simposio se celebrará presencialmente y será también retransmitido en streaming por el canal YouTube del Consejo. Siendo el aforo limitado, la inscripción, que asciende a 10 euros, podrá formalizarse presencialmente (abono de la matrícula en efectivo) en la sede del Consejo en horario de tarde o de manera telemática (transferencia bancaria) antes del 12 de noviembre, cumplimentando en este último caso el formulario que puedes encontrar en la página web de la institución. Dicha matrícula da derecho a recibir un certificado acreditativo de asistencia y la edición impresa de las actas. El plazo de inscripción expira este próximo jueves.

Los ponentes y la temática abordada en esta vigésimo sexta edición del Simposio son los siguientes:

  • D. José Manuel Navarro Domínguez: Recursos económicos y prestigio social en las cofradías en la Edad Moderna. Un pleito entre las Hermandades Sacramental y de Ánimas de Mairena del Alcor.
  • D. Antonio Cabrera Carro: Historia y Arte en torno a San José en la iglesia de Santiago el Mayor de Utrera: capilla, patronazgo y hermandad.
  • D. Francisco Manuel Delgado Aboza: La Hermandad del Santísimo Cristo de las Ánimas y de la Santa Cruz de la parroquia de San Bartolomé de Sevilla.
  • D. Joaquín Rodríguez Mateos: La Regla de la Cofradía de los Morenos de Triana. Sociedad y etnicidad en la cultura del Barroco sevillana.
  • D. Francisco José Martín López: Noticias artísticas de la extinta Hermandad Sacramental de la parroquia de Santa Marina de Sevilla (siglos XVI-XX).
  • D. José Carlos Pérez Morales: “Para honra y gloria de Dios Nuestro Señor”. (Re) contextualizando los Crucificados de Juan de Mesa: de la dualidad semiótica a la ambivalencia discursiva.
  • D. David Molina Cañete: La interpretación neoclásica de los modelos barrocos de la escuela sevillana de escultura. El caso del escultor Blas Molner.
  • D. José Roda Peña: Miscelánea histórica sobre la Hermandad de Nuestra Señora del Amparo de Sevilla durante la segunda mitad del siglo XIX.

