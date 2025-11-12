Los hermanos de Los Javieres preparan y adecentan la iglesia del Sagrado Corazón antes del traslado definitivo

Ese trabajo invisible que vale oro y ofrece razón y sentido a la palabra confraternidad. Numerosos hermanos de Los Javieres aprovechan sus días de ocio y descanso para trabajar a destajo en un proyecto más que ilusionante e histórico: el traslado de sede canónica. Como ya se aprobara en cabildo extraordinario, y tras la firma de la cesión del templo ante notario y con el visto bueno del Vaticano, la hermandad del Martes Santo ultilma los preparativos para marcharse de Omnium Sanctorum y regresar así a la que fue su cuna e iglesia fundacional: la del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder.

El profesor y asesor artístico de la cofradía Manuel Jesús Roldán, a través de sus perfiles en redes sociales, ha compartido una serie de instantáneas en las que diversos hermanos se afanan en encalar los muros, adecentar retablos o proteger las obras de arte allí contenidas con el objetivo de practicar las limpiezas y actuaciones oportunas que permitan una instalación cómoda y definitiva. Tras la firma del contrato de comodato, la corporación se hace responsable del uso y mantenimiento de este templo jesuita durante las próximas cuatro décadas, así como de la Capilla de Los Luises.

A día de hoy la hermandad se halla a la espera de recibir la autorización definitiva para poder trasladar de manera pública sus imágenes desde la calle Feria hasta esta antigua calle de las Palmas, si bien el horizonte que se maneja es mediados de enero. De este modo, tanto las próximas elecciones -tras la dispensa aprobada para que José Antonio Oliert continúe unos meses más al frente de la misma- como el quinario de la semana del Miércoles de Ceniza ya se desarrollarán en esta iglesia, que rezuma historia y singularidad por cada uno de sus rincones. Será, sin duda, la estampa de la próxima Semana Santa y uno de los hitos más destacados de la Semana Santa contemporánea.