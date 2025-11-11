La Hermandad de los Estudiantes y Cáritas ofrecen 75 ayudas para universitarios sin recursos

La Hermandad de los Estudiantes y Cáritas Universitaria han anunciado una nueva convocatoria de su programa de ayudas sociales destinado a universitarios con dificultades económicas. Bajo el nombre de Programa Estudiantes, esta iniciativa—que nació en el curso 2012-2013—alcanza ya su decimocuarta edición.

El programa busca que ningún alumno abandone sus estudios por problemas económicos y, en esta ocasión, ofrecerá un total de 75 ayudas para universitarios de grado y máster que cursen el presente año académico 2025-2026. El importe global que se prevé conceder asciende a 38.500 euros.

La realización de esta labor social es posible gracias al compromiso de la hermandad, el SARUS (a través de Cáritas Universitaria), y el apoyo de entidades colaboradoras: la Fundación La Caixa, la Fundación Ayesa y la Fundación Caja de Ingenieros.

La hermandad ha destacado que el programa Estudiantes es "vivo" y se adapta continuamente a las necesidades crecientes detectadas entre el alumnado. En la presente edición, se ha decidido reforzar notablemente las ayudas destinadas a salud mental y necesidad de alojamiento de los estudiantes, abordando la dificultad de acceder a alquileres asequibles, un problema que el hermano mayor, José Ignacio del Rey, describió como "principales problemas para muchos universitarios".

Además, se introduce como novedad las ayudas de atención psicológica, una necesidad en la que la hermandad se volcará especialmente este año.

En total, se ofrecen diez modalidades de ayudas diferentes, excluyendo únicamente a los alumnos de doctorado:

15 ayudas de 750 euros para sufragar gastos de alquiler o residencia.

10 ayudas de 500 euros para gastos de estancia y manutención para estudiantes de grado o máster.

10 ayudas de 750 euros para alumnos a los que se les han denegado ayudas públicas y están apercibidos de anulación de matrícula.

10 ayudas de 250 euros para compra de libros, acceso a internet, formación a distancia u obtención de B1-B2 (solo grado).

5 ayudas de 250 euros para atención psicológica dirigidas a estudiantes de grado o máster.

5 ayudas de 500 euros por enfermedades graves en la familia.

5 ayudas de 500 euros en transporte para quienes residan fuera de Sevilla capital y hayan superado el 40% de los créditos del curso precedente (excluido si son de primero).

5 ayudas de 500 euros para estudiantes que superaron el 40% de los créditos y no pueden acceder a ayudas públicas.

5 ayudas de 500 euros para estudiantes con discapacidad que superaron el 40% de créditos y sin acceso a ayudas públicas.

5 ayudas de 200 euros para adquisición de alimentos y productos de primera necesidad a través del Economato Social del Casco Antiguo.

Firma del convenio. / M. G.

La firma oficial del convenio de colaboración y presentación pública del programa tuvo lugar este martes en la casa de hermandad de la cofradía del Martes Santo. Durante el acto, el hermano mayor, José Ignacio del Rey, resaltó "la eficacia de este programa de ayudas que lleva funcionado ya catorce años" y agradeció la labor social de las entidades colaboradoras.

El acto estuvo presidido por Andrés Luque Teruel, director del Secretariado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla. También participaron el presidente de Cáritas Universitaria, Andrés Pablo Guija Rodríguez; la responsable de acción social de la Fundación CaixaBank, Carmen Martín Salinas; la presidenta de la Fundación Ayesa, Ana María Manzanares Abásolo; y el representante de la Fundación Caja de Ingenieros, Juan Antonio González Marín. La coordinadora general del programa y diputada de Acción Social de la cofradía, Inmaculada Ríos Collantes de Terán, también estuvo presente.

Requisitos y solicitudes

Para optar a estas becas, los universitarios deben cumplir con ciertos criterios, entre los que se encuentran su situación socio-familiar, el rendimiento académico o la carestía de otro tipo de ayudas públicas.

Las solicitudes serán valoradas por una comisión que tendrá en cuenta variables como la dificultad económica, la validez de los documentos presentados y la situación socio-familiar.

Los interesados deben presentar la solicitud junto con los documentos requeridos exclusivamente en formato PDF (no se admite JPG), en la dirección de email accionsocial@hermandaddelosestudiantes.es, o de manera presencial en el Registro General de la Universidad de Sevilla, Rectorado (C/ San Fernando, 4, 41004).