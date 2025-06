Pedro Manzano: "La visión que tuve de la Macarena fue reconocible"

Es uno de los conservadores de bienes culturales más reputados de la actualidad y un restaurador acostumbrado a devolver el lustre a las imágenes devocionales más importantes de la Semana Santa. Pedro Manzano es uno de los profesionales a los que la Hermandad de la Macarena ha recurrido para restaurar a la Virgen de la Esperanza tras la frustrada actuación llevada a cabo recientemente por el profesor Arquillo.

Manzano acudió el pasado lunes a la basílica llamado por la junta de gobierno para tener un primer contacto con la Virgen de la Esperanza. Allí pudo intercambiar impresiones con los oficiales, quienes le informaron de cuál era la situación y los pasos que se iban a dar. De este encuentro con la Macarena -que ya había sido retocada una segunda vez por Esteban Sánchez bajo la supervisión de Carlos Peñuela, conservador de bienes muebles de la cofradía- el prestigioso restaurador sacó una primera conclusión, como ha declarado a este periódico: "La visión que tuve de la Macarena fue bastante reconocible".

Manzano quiere ser muy cauteloso por el momento sobre un asunto que ha generado tanta polémica y sobre el que aún se desconocen muchas de las claves. Está a la espera de poder examinar a la imagen para redactar su informe de cara a que sea valorado por la junta de gobierno y los hermanos: "No tengo una opinión plenamente formada. Estoy a la espera de realizar ese examen y las pruebas. Hasta que no tenga los datos no quiero significarme más".

Tres informes y un cabildo extraordinario

Como ha venido informando este periódico, la Hermandad de la Macarena ha encargado tres informes sobre el estado de la Virgen de la Esperanza para acometer su restauración. Además de a Pedro Manzano, se le ha pedido a Fuensanta de la Paz, una profesional muy acreditada con una dilatada y acreditada experiencia que ha asegurado a este periódico que prefiere mantener silencio por el momento.

Además, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) realizará otro dictamen. Para ello, su director, Juan José Primo Jurado, mantuvo una reunión el pasado martes por la noche con la hermandad para concretar los términos del acuerdo y los pasos a seguir. En cualquier caso, como informó la corporación en el comunicado emitido en la madrugada del martes, será el IAPH quien desempeñe las labores de supervisión técnica de dichas actuaciones.

Con estos tres informes, la intención de la junta de gobierno es convocar un cabildo extraordinario en las próximas semanas para que los hermanos conozcan la situación de la Dolorosa y decidan qué profesional se encarga de llevar a cabo la restauración.

La Virgen de la Esperanza volvió en la noche del martes a su camarín con un aspecto mucho más parecido al que tenía antes de la polémica restauración de Arquillo. Las luces del camarín (uno de los factores a mejorar) y la altura a la que se contempla el icono mariano pudieron llevar a pensar que hubo algún retoque en ese momento. La mirada, uno de los rasgos que más ha cambiado, se asimila más a la de hace dos semanas, pero ello obedece a la mencionada altura del camarín, que proporciona una perspectiva diferente a la del suelo. Pero no se ha producido ninguna otra intervención, como ha recalcado la hermandad.