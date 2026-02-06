Polémica por la disposición del altar de Los Panaderos en San Andrés junto a los titulares de Santa Marta

Una situación en la que ya se trabaja para solventarla y aclararla, y evitar que se empañe un culto de especial trascendencia para toda una cofradía. La hermandad de Santa Marta, a través de un comunicado enviado a sus hermanos por vía interna, ha mostrado su disconformidad con el altar dispuesto por la vecina hermandad de Los Panaderos en el presbiterio de la parroquia de San Andrés. Las imágenes titulares de la cofradía de la calle Orfila se encuentran en el templo parroquial para presidir la misa estacional del 425 aniversario de la corporación, concretamente ante el altar mayor, lugar que están ocupando también desde diciembre las imágenes de Santa Marta, con motivo de la instalación de nuevos altares en su capilla.

La imagen hablaba por sí sola, conformando prácticamente una misma unidad estética las tallas de las dos cofradías. En este sentido, el mensaje enviado por la hermandad del Lunes Santo es el siguiente: "Ante el altar instalado en la Parroquia de San Andrés por la vecina Hermandad del Prendimiento para la Misa Estacional del 425 Aniversario de su fundación, la Junta de Gobierno de la Real Hermandad Sacramental de Santa Marta quiere informar a sus hermanos que la disposición y estética del mismo no cumple con los términos acordados con anterioridad. El respeto a las imágenes sagradas y la comunicación entre las partes es fundamental para la convivencia entre hermandades y cofradías. Recibid un fraternal saludo"

La versión de Los Panaderos

A este respecto, la hermandad de Los Panaderos ha compartido también en un comunicado su discrepancia para con estas declaraciones, apelando de todos modos al sentido cristiano y cordial y exponiendo una versión más detallada de los hechos. En concreto, la junta gestora que gobierna la hermandad señala que "dicha disposición responde exclusivamente a un acuerdo previo, alcanzado desde la buena voluntad y el entendimiento de todas las partes implicadas. Este acuerdo se produjo como consecuencia de la situación sobrevenida tras haber contado con el consentimiento para la celebración de nuestra Función desde el pasado mes de octubre, así como del retraso imprevisto de unas obras en la capilla de la Hermandad de Santa Marta, circunstancia que llevó a valorar distintas alternativas. Entre ellas, se estudiaron y plantearon otros posibles templos para la celebración de dicha Función, optándose finalmente, de manera consensuada, por la solución adoptada. En ningún momento se ha llevado a cabo actuación alguna que no estuviera previamente acordada", apunta.

La Hermandad de los Panaderos, "desde el inicio de la programación de los actos conmemorativos de su 425 aniversario fundacional, ha tenido siempre como objetivo principal acudir a su Parroquia de San Andrés, por sentirse parte viva de la misma y plenamente integrada en la comunión con todas las hermandades que la conforman. Queremos dejar constancia, de manera clara y rotunda, de que en ningún caso se ha faltado al respeto debido a las Sagradas Imágenes de la querida Hermandad de Santa Marta, actuando siempre con el máximo cuidado, reverencia y sentido eclesial. Lamentamos profundamente y de corazón este malentendido, surgido desde la buena fe de todas las partes, y elevamos nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, a María Santísima de Regla Coronada y al apóstol San Andrés, para que protejan, auxilien y guíen a toda la comunidad parroquial de San Andrés en un camino de concordia, buena voluntad y comunión dentro de la Iglesia diocesana, de la que todos formamos parte", finaliza.