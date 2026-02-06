Fallece Rosa González, hermana de la Pastora de Santa Marina y esposa de Andrés Martín, anterior hermano mayor

Jornada de luto por la calle Amparo, en recuerdo a una cofrade muy querida y señalada. La hermandad de la Divina Pastoar de Santa Marina ha comunicado el fallecimiento de Rosa González Velasco, hermana de la corporación y esposa de Andrés Martín Angulo, y madre del prioste Álvaro Martín González. Las exequias se celebrarán mañana sábado 7 de febrero, a las 11:30, en la Capilla de la Divina Pastora, en la calle Amparo número 13, de Sevilla.

El duelo recibe y despide en la misma Capilla, hoy viernes de 17:00 a 21:00, y mañana sábado desde las 9:30h y hasta la Misa exequial. La hermandad de la Pastora ha soliciatdo a hermanos y devotos el ruego a Dios y a la Virgen Santísima, Pastora de las almas, por su eterno descanso. Descanse en paz.