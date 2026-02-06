DIRECTO
Los titulares de Los Javieres ya ocupan sus respectivos altares en el Sagrado Corazón

Las imágenes vuelven a la sede fundacional cuarenta y nueve años después

La toma de posesión será el sábado y el próximo martes reabrirá el templo al culto

Los titulares de Los Javieres, en su nueva ubicación
Gozo y felicidad allá por la calle Jesús del Gran Poder. Culmina, al fin, un proyecto largamente esperado y que ha provocado las primeras lágrimas entre los cofrades de toda una hermandad. Cuarenta y nueve años después, el Santísimo Cristo de las Almas y María Santísima de Gracia y Amparo ya se encuentran dispuestos en sus respectivos altares de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, nueva sede canónica de la hermandad de Los Javieres, y a la que se trasladaron el pasado 17 de enero.

El Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo, ya en su nuevo templo
El Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo, ya en su nuevo templo / Manuel Benítez

El Santísimo Cristo de las Almas preside el altar mayor, mientras que, María Santísima de Gracia y Amparo recibe veneración en el altar lateral del evangelio, acompañada por el discípulo amado, San Juan Evangelista. "El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno desean expresar su más sincero agradecimiento a todos los hermanos que, con entrega y generosidad, han colaborado en las labores de priostía, limpieza, traslado y mudanza, haciendo posible este momento histórico para nuestra Hermandad", señala la corporación

Una vez culminadas estas tareas, la nueva junta de gobierno abrirá el templo en la jornada del sábado 7 para tomar posesión de todos sus cargos, y será el martes día 10 cuando se abra al público de manera definitiva. De este modo, el templo jesuita abrá sus puertas de martes a sábados, en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. Los domingos será de 10:00 a 14:00 horas, permaneciendo cerrado en horario de tarde. En lo referente a los cultos semanales, la misa de hermandad se celebrará todos los martes a las 20:30, mientras que la misa dominical tendrá lugar los domingos a las 12:30 horas, celebrándose ambas eucaristías en la Iglesia del Sagrado Corazón. Los lunes, cerrado.

