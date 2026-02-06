Palacio autoriza que La Estrella salga el Domingo de Ramos desde San Jacinto

Ya es oficial. Si nada lo impide, el próximo Domingo de Ramos se vivirá un sueño para muchos hermanos de La Estrella. La Cruz de Guía de la hermandad volverá a atravesar la puerta del templo de San Jacinto. Las imágenes del Cristo de las Penas y de la Virgen de la Estrella serán trasladadas de manera privada a la parroquia. Una estampa que se vivió por última vez hace dos años por los 25 años de la Coronación. Fue el 31 de octubre de 2024, cuando la Virgen con el palio de Rodríguez Ojeda salió desde esa iglesia de Triana camino de la Catedral.

Una imagen que anhelaban muchos devotos de la hermandad del Domingo de Ramos, que hace ya 50 años que vieron por última vez como la iglesia del convento dominico trianero abría sus puertas para que salieran por ella los nazarenos de La Estrella. Algunos de los que ahora tienen un lejano recuerdo de cómo buscaba a la Virgen cerca del ya desaparecido Ficus mientras enfilaba camino del puente para llegar a la Catedral, seguro que lo revivirán con sus hijos si el tiempo no lo impide. Una forma de celebrar los 50 años de su capilla. En 2019 también estuvo en San Jacinto por las obras de ampliación de su capilla. La hermandad ha recibido la aprobación del Arzobispado esta misma mañana.

Este es el segundo intento de la hermandad de la Estrella para realizar su estación de penitencia el Domingo de Ramos hacia la Catedral desde la iglesia de San Jacinto. En 2020, la pandemia frustró esta iniciativa. La última vez que la cofradía salió al completo desde este templo fue el Domingo de Ramos de abril de 1976.

Ese año, la Virgen portaba la corona tan característica de Jesús Domínguez. Los horarios de 1976 también eran diferentes. La cruz de guía salió a las 16:00 horas y el palio se recogió, ya en su capilla, a la 1:15. Los pasos, tras salir al atrio de San Jacinto, hicieron un giro de 360 grados en señal de respeto y como despedida. Además, ese año estaba en obras el Puente de Triana. La hermandad, para salir a Marqués de Paradas, discurrió por la calle Castilla y Chapina.

San Jacinto fue sede canónica de la hermandad de la Estrella entre 1838 y 1976. Llegó hasta el convento dominico tras la exclaustración de los frailes mínimos del convento de la Victoria.