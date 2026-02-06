Agenda cofradiera del primer fin de semana de febrero en Sevilla

Aunque el temporal continúa azotando y afectando nuestra región, el calendario de cultos cofradieros sigue su curso. Con la llegada del mes de febrero las rutas se nutren cada vez más de citas imprescindibles y compartimos, por tanto, la agenda para estos próximos días en la capital, donde destaca -si el tiempo lo permite- el Vía Crucis del Cristo de las Tres Caídas o el de la Salud de la Candelaria. Habrá también besamanos en Los Servitas y Las Cigarreras y varios triduos y quinarios, desde Los Gitanos hasta Jesús Despojado. Esta última celebra su función principal en el Sagrario, con la presencia de la imagen del Señor. También cultos extraordinarios en Los Panaderos, con la misa estacional del 425 aniversario en San Andrés y el regreso el sábado por la mañana.

Viernes

Esperanza de Triana . A las 20:00, traslado en piadoso Vía Crucis hasta la Real Parroquia de Señora Santa Ana del Santísimo Cristo de las Tres Caídas con el siguiente itinerario: Salida (Capilla de los Marineros), Pureza, Fabié, Rodrigo de Triana, Plazuela de Santa Ana y entrada.

. Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, comenzando a las 20:00, con el rezo del santo Rosario. Preside fray José Anido. Sagrada Cena . Ciclo de conciertos "Fe, caridad y música". A las 21:30, banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana Macarena.

. Ciclo de conciertos "Fe, caridad y música". A las 21:30, banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana Macarena. San Pablo. A las 17:30, solemne función. Una hora más tarde, Vía Crucis con la imagen de Jesús Cautivo y Rescatado.

A las 17:30, solemne función. Una hora más tarde, Vía Crucis con la imagen de Jesús Cautivo y Rescatado. Santa Genoveva . A las 21:00, concierto de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol, con motivo del cincuentenario fundacional.

. A las 21:00, concierto de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol, con motivo del cincuentenario fundacional. Candelaria. A las 20:30, Vía Crucis Penitencial con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud.

A las 20:30, Vía Crucis Penitencial con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud. Sagrada Lanzada. A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Buen Fin presidido por don Manuel Sánchez de Heredia, párroco de Sta. María Magdalena de Dos Hermanas y capellán de la Ciudad Sanitaria del Hospital Virgen del Rocío.

A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Buen Fin presidido por don Manuel Sánchez de Heredia, párroco de Sta. María Magdalena de Dos Hermanas y capellán de la Ciudad Sanitaria del Hospital Virgen del Rocío. Los Panaderos . Solemne misa estacional de apertura del aniversario, presidida por Monseñor Teodoro León Muñoz, a las 20:30, en la parroquia de San Andrés.

. Solemne misa estacional de apertura del aniversario, presidida por Monseñor Teodoro León Muñoz, a las 20:30, en la parroquia de San Andrés. Siete Palabras . A las 20:00, solemne quinario predicado por don Francisco Moreno Aldea, cura párroco de la Anunciación de Nuestra Señora y San Juan XXIII.

. A las 20:00, solemne quinario predicado por don Francisco Moreno Aldea, cura párroco de la Anunciación de Nuestra Señora y San Juan XXIII. La Exaltación . Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Exaltación, a partir de las 20:00. Predica don José Antonio Plata, párroco de la Milagrosa.

. Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Exaltación, a partir de las 20:00. Predica don José Antonio Plata, párroco de la Milagrosa. La Quinta Angustia . Quinario a las 20:00, predicado por don Javier Llorente Gutiérrez, párroco de las parroquias de San Marcos (El Saucejo) y San Juan Bautista (Villanueva de San Juan).

. Quinario a las 20:00, predicado por don Javier Llorente Gutiérrez, párroco de las parroquias de San Marcos (El Saucejo) y San Juan Bautista (Villanueva de San Juan). Los Gitanos . A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de las Angustias presidido por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Ntra. Sra. de la Oliva.

. A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de las Angustias presidido por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Ntra. Sra. de la Oliva. San Isidoro . A las 20:30, solemne novena a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas predicada por don Pedro Reina Piñero, vicario parroquial de San Sebastián y vicecanciller de la Archidiócesis, director de la casa de ejercicios Betania y de la Librería Diocesana.

. A las 20:30, solemne novena a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas predicada por don Pedro Reina Piñero, vicario parroquial de San Sebastián y vicecanciller de la Archidiócesis, director de la casa de ejercicios Betania y de la Librería Diocesana. Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición del centenario de la hermandad.

Sábado

Los Panaderos. Traslado de regreso a la capilla de San Andrés a partir de las 11:00 visitando a las hermanas del Pozo Santo.

A las 19:00, función a María Santísima del Buen Fin, presidida por don Pablo Colón, director espiritual. Siete Palabras. A las 20:00, solemne quinario predicado por don Francisco Moreno Aldea, cura párroco de la Anunciación de Nuestra Señora y San Juan XXIII.

A las 20:30, solemne novena a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas predicada por don Pedro Reina Piñero, vicario parroquial de San Sebastián y vicecanciller de la Archidiócesis, director de la casa de ejercicios Betania y de la Librería Diocesana. Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición del centenario de la hermandad.

Domingo