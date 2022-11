El polémico 'Me gusta' de la Hermandad de la Sagrada Mortaja a una foto subida de tono en Twitter

Sábado movidito para la Hermandad de la Sagrada Mortaja de Sevilla en las redes sociales. Un polémico Me gusta en Twitter a una imagen de una chica subida de tono no ha pasado desapercibido para muchos de sus seguidores, que han capturado la imagen antes de que fuera retirado. La hermandad ha tratado de aclarar luego en un tuit que todo se debía a "una incidencia ajena" a la cofradía y que lamentaba "la misma", una explicación que a juzgar por las respuestas no se han creído muchos tuiteros. @SgdaMortaja tiene 13,8 mil seguidores en esta red social.

Se ha producido una incidencia ajena a la Hermandad en nuestra cuenta de Twitter. Lamentamos la misma. — Hdad Sagrada Mortaja (@SgdaMortaja) November 19, 2022