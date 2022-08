Elegidos pregonero y cartelista de la Navidad 2022 en Sevilla

La Asociación de Belenistas de Sevilla, ha designado al pregonero y cartelista para la Navidad 2022 de Sevilla, recayendo los nombramientos en la fundadora del Proyecto Fraternitas del Polígono Sur, Maruja Vilches Trujillo, y en el pintor, licenciado en Bellas Artes, José María Méndez Rodríguez (Jarén).

Cuando ya estamos casi finalizando este verano tan especialmente caluroso, o al menos eso esperamos, y terminados los cultos a la Virgen de los Reyes, han sido nombrados el pregonero y cartelista de la Navidad de Sevilla 2022. La presentación del cartel y pregón están previstos para el domingo 11 de diciembre, en el Teatro Cajasol de dicha Fundación.

Maruja Vilches

La pregonera, Maruja Vilches, nació en Sevilla en la bonita calle de la Feria, siendo bautizada en la Parroquia de Ómnium Sanctorum. Es diplomada en Ciencias de la Educación, ejerciendo la enseñanza en distintas localidades de la provincia de Sevilla, y en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente en la barriada de Pino Montano. Gracias a la unión con el profesor Juan Manuel Plaza, llevó a cabo la Fundación de la Hermandad del Cristo de Nazaret y Ntra. Sra. del Amor que tiene su salida procesional el Viernes de Dolores y de la que es hermana número 1. Posteriormente ocupó el cargo de Directora del Colegio Público Macarena "Altos Colegios".

Su vida cofrade se desarrolla en la Hermandad de Los Javieres, llegando a ser Hermana Mayor y actual camarera de Ntra. Sra. de Gracia Amparo, siendo también hermana de 8 hermandades más. Ocupó el cargo de Delegada de Hermandades Sacramentales en el Consejo General de HH y CC de la ciudad, que desempeñó conjuntamente con la puesta en marcha del Proyecto Fraternitas como labor social en el Polígono Sur, labor que sigue desempeñando hoy día con la Asociación Maruja Vilches con el Polígono Sur. Destacar su colaboración en la fundación de una banda de música compuesta por chicos y chicas del Polígono Sur, que este año cumple su 10º Aniversario, llamada Asociación Musical de Santa María de la Esperanza y que actúa en varias hermandades de Sevilla y provincia, y colabora con el Excelentísimo Ateneo de la ciudad.

De su faceta literaria, ella ha pronunciado 90 pregones entre los que habría que destacar el Pregón de las Glorias de Sevilla 2006, Pregón de Las Esperanzas 2003, Pregón del Costalero, Montesión, San Benito, Los Javieres, así como Pregones en Barcelona, Talavera de la Reina, y una relación interminable que culminará este año con el Pregón de Navidad de Sevilla.

En la actualidad, su principal dedicación va dirigida a su trabajo social en el Polígono Sur, sin abandonar su faceta literaria y de comunicación a través de programas de TV, conferencias y colaboraciones en general. Ha recibido durante su recorrido social en el Polígono Sur, reconocimientos y premios en los que cabría destacar, el Llamador de Canal Sur Radio, la Rosa de Pasión de la Cadena Ser, Premio de la Feria de las Naciones entre muchos. Su principal objetivo en esta larga trayectoria se centra en seguir trabajando y ayudando a la familia de su querido Polígono Sur, y que Dios y Sevilla le sigan apoyando en su labor.

José María Méndez Rodríguez

Como cartelista ha sido designado el sevillano José María Méndez Rodríguez (Jarén), nacido en Sevilla en el año 1970, Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especializado en las ramas de Pintura y Conservación y Restauración de Obras de Arte. Estuvo vinculado a la extinta Cátedra de Ornamentación de 1995 a 2012, siendo profesor de las asignaturas Diseño Ornamental y Creativo, Dibujo y Ornamentación y Dibujo en Movimiento. Ha sido conferenciante y becario de colaboración, asistiendo a múltiples cursos de diversas disciplinas.

Dentro de las exposiciones, ha realizado individuales en 1999, 2014 y 2016, y dentro de las múltiples colectivas, destacan las de "Dibujando la Paz" en las Atarazanas, "Pequeño Formato en la Galería Haurie", "Jarén y la Escuela de Bellas Artes de los 60" en la Revuelta, "Arte en la Buhaira" y "Países por la Paz y los refugiados" en el Real Alcázar y "Proyecto imágenes" y "Juan Martínez Montañés. Pasión y sentimiento" en el Ayuntamiento de Sevilla. En el ámbito cofrade destacan algunas exposiciones en el Círculo Mercantil como "El Valle. Belleza Oculta", "Sedes Sapientae: El paso de Mª Stma. de la Angustia", "Lo que pregonan tus ojos" o la participación en el "X aniversario del Círculo de Pasión" junto a la pintura de Francisco Hohenleiter, Alfonso Grosso, Isabel Sola, Antonio del Canto y Antonio Cobos. En el Círculo de Labradores "Perfundet omnia luce" con motivo del 75 aniversario de la llegada de la Stma. Virgen de la Angustia. En el Ayuntamiento, la exposición de estrenos para la Coronación de la Virgen de la Salud y "Sevilla y la Virgen de Regla en la JMJ".

Es profesor de pintura en tres asociaciones sevillanas desde 1999 y colaborador habitual de otras dos. Asimismo, es autor de carteles para las hermandades del Valle, Montesión, Stas. Justa y Rufina, Consejo de Cofradías de Sevilla, Nazareno de Paradas, Archicofradía de María Auxiliadora, Virgen de los Dolores de El Viso del Alcor y el de Semana Santa del Triana 2020, entre otros.

Ha realizado innumerables orlas y pergaminos para diversas instituciones como los ayuntamientos de Sevilla, Almonte, Guadalcanal, Guillena, Villanueva del Ariscal, Marchena, Diputación de Sevilla, Academia de Medicina, Consejo de Cofradías, etc. y para hermandades como el Valle, San Gonzalo, Macarena, Quinta Angustia, etc. También ha sido miembro de comisiones de restauración, diseñado mantos y candelería, alfombra de cultos, realizado numerosas ilustraciones en publicaciones periódicas y extraordinarias de hermandades, colegios oficiales y particulares, etc. e incluso comisiario de varias exposiciones: "Murillo al detalle", en 2018, y de "Circunnavegando, una Ruta en Imágenes" y "Navegantes" en 2019.