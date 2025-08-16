Así es la primera Virgen de Medjugorge realizada por Navarro Arteaga: recibirá culto en Granada

Un interesantísimo trabajo que ayudará a promover, más si cabe, la devoción a María de una manera más que especial. José Antonio Navarro Artega ha presentado en estas últimas horas su nuevo proyecto ya materializado: la imagen de Nuestra Señora de Medjugorge, un encargo formulado por la hermandad de Las Lágrimas de Guadix (Granada). Se trata de la primera representación escultórica de la Reina de la Paz, tal y como la describen los seis niños videntes de Medjugorje, respetando sus características y detalles descritos en las visiones. Como detalle, en el cuello de la túnica lleva las cinco piedrecitas de su mensaje: la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la confesión y la Eucaristía.

La imagen de la Reina de la Paz según Navarro Arteaga

La Archicofradía de las Lágrimas asumió recientemente el proyecto de rendir culto a la Virgen de Medjugorje en una de las capillas barrocas más importantes de la iglesia de Santa María de las Lágrimas. Esta capilla, con su riqueza artística e histórica, será el escenario perfecto para acoger la devoción a la Reina de la Paz.

La Hermandad ha encargado al prestigioso imaginero José Antonio Navarro Arteaga la ejecución de una imagen única de la Virgen de Medjugorje. En un acto de gran significado, esta imagen será bendecida en el propio pueblo de Medjugorje, Bosnia, "marcando un lazo espiritual entre nuestra hermandad y el santuario de las apariciones. Además, la Hermandad organizará peregrinaciones anuales a Medjugorje, brindando a sus miembros y devotos la oportunidad de experimentar el ambiente de paz y conversión que tantos peregrinos han encontrado en ese lugar sagrado", señala la cofradía.

Las apariciones de Medjurgorge

Primer plano de esta nueva obra de Arteaga

La Virgen de Medjugorje, conocida como la Reina de la Paz, es una advocación mariana que comenzó a manifestarse en el pueblo de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, a partir del 24 de junio de 1981. Según los relatos de seis jóvenes videntes, la Virgen María comenzó a aparecer ante ellos con mensajes de paz, oración, y conversión, pidiendo a los fieles que se vuelvan a Dios y vivan en paz. Las apariciones han continuado de manera intermitente hasta el presente, convirtiendo a Medjugorje en un importante centro de devoción mariana. El Vaticano no reconoció oficialmente este enclave como lugar de culto y peregrinación hasta 2024, pero sin pronunciarse oficialmente sobre las supuestas apariciones.

En efecto, y adiferencia de muchas otras apariciones, las de Medjugorje aún no han concluido y siguen siendo una fuente de inspiración y conversión para los creyentes.