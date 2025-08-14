La procesión de la Virgen de los Reyes: el cortejo y los detalles

La procesión de la Virgen de los Reyes, a su paso por la Plaza del Triunfo.

Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes. Después de la Banda Sinfónica Municipal, que abre el cortejo, se sitúan los niños carráncanos de la Sacramental del Sagrario. Tras ellos, la cruz patriarcal y dos ciriales. A continuación, los miembros de la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando, que preside Antonio Ramos. Son unos 150 los que participan. La asociación cuenta con alrededor de 1.600 miembros y se fundó a principios del siglo XX, a instancias del cardenal Marcelo Spínola ,a raíz de la coronación de la Vigen de los Reyes.

Integrantes de la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando. / Juan Carlos Vázquez

Consejo General de Hermandades y Cofradías. A continuación, forma la representación del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Al frente suele estar este día el vicepresidente, José Roda Peña. Le acompañan en la representación otros cargos generales, delegados de día y consejeros de las diferentes secciones, todos ellos de chaqué. La Virgen de los Reyes es la Patrona de la institución. El Consejo encarga y edita cada año el cartel anunciador de la procesión de la Virgen. Este año es una foto de Jaime Rodríguez, con un plano frontal de la Patrona.

Representantes del Consejo de Cofradías. / José Luis Montero

Sacramental del Sagrario. Figura seguidamente la representación de la Archicofradía Sacramental del Sagrario de la Catedral. A la mitad del tramo aproximadamente se sitúa su Simpecado Sacramental. Los hermanos del Sagrario son siempre los seglares que van más cerca del paso de la Patrona cada 15 de agosto, ya que esta corporación goza de un privilegio del Cabildo Catedral con el que posee carta de hermandad. Esta corporación tiene, además, privilegio para usar cera roja. Es costumbre que los hermanos más próximos al paso de la Virgen vistan de chaqué. Los miembros de esta corporación cuentan también con un sitio reservado por el Cabildo para asistir a la misa estacional que se celebra tras la procesión.

Las autoridades religiosas, civiles y militares despiden a la Patrona al concluir la procesión. / José Luis Montero

Autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Inmediatamente después de la Archicofradía del Sagrario se sitúa la representación del clero secular, la coral y la representación del Cabildo Catedral, precedida por el pertiguero y formada por varias parejas de canónigos. Preside el capellán mayor de San Fernando. Los capellanes reales se sitúan como manigueteros del paso. Tras el paso va la presidencia eclesiástica, encabezada por el arzobispo, monseñor José Ángel Saiz Meneses, y los obispos auxiliares, Teodoro León Muñoz y Ramón Valdivia. A continuación, se sitúan los ministros de la mitra, el báculo y el libro. Seguidamente, las autoridades invitadas y las corporaciones municipal y provincial, ambas de chaqué y bajo mazas. Los maceros de la corporación municipal visten de carmesí y los de la provincial, de verde. Asiste en este lugar el subdelegado del Gobierno. Cierra la comitiva una compañía del Ejército con su escuadra de gastadores, bandera y banda de música.

Los detalles

El manto verde, recién restaurado, que la Virgen lucirá este año. / José Ángel García

El manto. El manto que lucirá este 15 de agosto la Patrona de Sevilla lo donó la reina Isabel II en 1853. Está bordado en oro sobre terciopelo verde. El centro está salpicado de flores y la greca la conforman roleos inspirados en la reja del altar mayor de la Catedral. Se ha restaurado este año.

El pecherín de brillantes. / Redacción Sevilla

El pecherín de brillantes. De entre todos los pecherines con que cuenta el tesoro de la Virgen, es el de brillantes el elegido para la salida procesional. Es el más valioso. En el centro figura la medalla de hija adoptiva de la ciudad de la Infanta María Luisa, que la donó a la Virgen. Además, la Patrona posee en su tesoro varios pecherines montados con diversas joyas en 1976 según la idea de Enriqueta López-Lozano, presidenta entonces de la asociación, y confeccionados con la ayuda del joyero Juan Ordóñez, Francisco Morillo y Dolores Gálvez, Lolina. Además del de brillantes, que es el que se utiliza para la salida procesional, destacan otros tres. El de topacios, realizado con topacios y esmeraldas es el que se suele utilizar para la novena. El de turquesas, que está presidido por un escudo de la Guardia Civil. Fue elaborado a partir de broches de capas pluviales del siglo XVI y es una de las grandes joyas del tesoro. Muy apreciado por los devotos es el pecherín de corales donado por el rey Luis Felipe de Francia. El año pasado se redistribuyeron las piezas y se confeccionaron dos nuevos.

La corona de oro de la Virgen de los Reyes. / Redacción Sevilla

La corona. Realizada en oro, cuenta con casi 12.000 piedras preciosas, entre ellas, brillantes, rubíes y esmeraldas. Fue estrenada en 1904 con motivo de la coronación canónica. La realizó el joyero Pedro Vives y costó 800.000 pesetas. Su valor hoy es incalculable.

El bastón de alcaldesa perpetua de la Virgen de los Reyes. / Redacción Sevilla

El bastón de alcaldesa. La Patrona lleva bastón de mando, como alcaldesa perpetua, portado por un angelito que figura a sus pies, delante de la peana. La Virgen también va ataviada con la medalla de oro y las llaves de la ciudad de Sevilla. Además, de su cintura pende el fajín de teniente general del infante Don Carlos.

Uno de los anillos donados a la Virgen de los Reyes. / Redacción Sevilla

Los anillos. Aunque no suela lucirlos, varios son los anillos que posee el tesoro de la Virgen de los Reyes, gracias a las donaciones de los diferentes cardenales -como Segura o Bueno Monreal- que ha tenido la Archidiócesis de Sevilla.

Palma del Divino Infante, en oro blanco y brillantes. / Redacción Sevilla

La palma del Niño. El Niño Jesús, al igual que ocurre con la Virgen de los Reyes, posee un rico ajuar que también es fruto de la devoción popular. Dos son las palmas que posee el Divino Infante. Una de ellas, la que se puede ver en la imagen, es la de brillantes y oro blanco que porta en la mañana del 15 de agosto. El resto del año, lleva en su mano izquierda una de diseño más sencillo.

Zapatos de oro del Niño Jesús. / Redacción Sevilla

Zapatos de oro. Cinco pares de zapatitos de oro integran el particular tesoro del Niño Jesús, que también se conserva en la Capilla Real. La disposición en el centro de las vitrinas hace que reluzcan especialmente. El Niño, que lleva en la procesión uno de los pares, viste a juego con la Virgen. Llaman la atención, además, las botitas que le hizo la reina María Cristina. No suele usarlas, por lo que no son muy conocidas por los fieles.

El sillón de jamuga en el que va sentada la Virgen de los Reyes cada 15 de agosto. / Redacción Sevilla

El sillón. El sillón donde va sentada la Virgen de los Reyes es de tipo tijera, está realizado en materiales nobles, como son el carey y la plata; y tiene forma de jamuga. Es una obra del ebanista Alcoba. En su parte posterior presenta el escudo del Cabildo Catedral: la Giralda flanqueada por dos jarras de azucenas.

Los macizos de nardos que tanto caracterizan el paso de la Patrona. / Redacción Sevilla

Las flores. La familia Ramos es la encargada de exornar el paso de la Patrona desde hace décadas. Para ello, se disponen 1.100 varas de nardos en las esquinas, completados con astromelias también blancas.