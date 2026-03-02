Así es el retablo diseñado por Sánchez de los Reyes para las Cigarreras

Los titulares de la Hermandad de las Cigarreras recibirán culto en un nuevo retablo diseñado por Javier Sánchez de los Reyes. La corporación del Jueves Santo y el propio artista han dado a conocer este domingo los detalles del proyecto, incluido en el plan de ornamentación de su capilla en el antiguo recinto de Altadis, cerrada actualmente por las obras de reurbanización de dicho enclave.

El diseño del nuevo retablo (en estilo romanista manierista) parte de la idea aportada por la hermandad y por el arquitecto de la reforma del templo. Como ha explicado Sánchez de los Reyes en redes sociales, el planteamiento es el de un arcosolio o arco rehundido cegado, que se realizará en la misma piedra con la que ha contado la capilla hasta ahora, "pero con un mayor tamaño".

Sobre este arco se levantará una estructura de madera dorada, que albergará al Señor atado a la Columna y a la Virgen de la Victoria. En el centro se insertará una pintura alegórica -que realizará Andrés Carrasco Pérez- con el tema de la glorificación de la columna y los azotes, misterio que representa la cofradía. Debajo se situará el sagrario.

El retablo diseñado por Javier Sánchez de los Reyes. / Hermandad de las Cigarreras

Todo el conjunto quedará culminado por un frontón triangular. También en piedra, en la zona superior del retablo a ambos lados, se incluyen dos tondos alusivos a los elementos heráldicos del escudo corporativo: la Sagrada Columna con los flagelos y el escudo real.

Según Sánchez de los Reyes, "se ha buscado la sobriedad de líneas, estrictamente arquitectónicas, para no desentonar con la sobriedad de la capilla moderna, con la dificultad de armonizar los diferentes módulos que lo componen en un todo armonioso".

El boceto del lienzo alegórico de la glorificación de las Columnas y Azotes, que pintará Andrés Carrasco. / Hermandad de las Cigarreras

La reforma de la capilla de las Cigarreras se incluye en el proyecto Vera, que supondrá la reurbanización de la antigua planta de Altadis, en el barrio de Los Remedios. En esta iniciativa, destaca la donación de dicho templo a la hermandad.

Como ya adelantó Diario de Sevilla el pasado enero, la Gerencia de Urbanismo ya había otorgado la licencia para ampliar y redistribuir la zona administrativa y la sala de cabildos de la casa de hermandad, además de reformar el espacio de almacenes anexo a la capilla.