Salida extraordinaria de San Isidoro del Campo en Santiponce: horarios, itinerarios y detalles

A tan solo una semana para una fecha marcada en rojo por los romeros santiponceños. La hermandad de los Romeros de San Isidoro del Campo, de Santiponce, ultima los preparativos de cara a la salida extraordinaria que protagonizará la imagen de San Isidoro el próximo 6 de septiembre, con motivo de la entrega del bastón de alcalde perpetuo de la villa al patrón, disposición adoptada por pleno municipal. La corporación ha desarrollado hasta la fecha el denominado como Año Isidoriano, en el que se ha desplegado un amplio programa de actos y cultos que culminará el próximo sábado.

En este sentido, la imagen de Fernando Aguado partirá desde la parroquia a las 18:30 de la tarde, en el paso procesional que habitualmente se emplea en la procesión del Corpus. Alcanzará la Plaza de la Constitución a las 19:30, momento en que dará comienzo la misa estacional presidida por don Ramón Valdivia, obispo auxiliar, que contará con la presencia del Coro de Tomares.

Una vez finalice la eucaristía, comenzará en sí la procesión extraordinaria, dividida en un primer tramo hasta el Ayuntamiento, donde se realizará un acto institucional, y el resto del recorrido. El itinerario será el siguiente: Salida de la Plaza de la Constitución (21:00 aproximadamente), Currito de Santiponce, Arroyo, Ayuntamiento (de 21:30 a 22:00), Arroyo, Pablo Picasso, Capilla del Rocío, Avenida Virgen del Rocío, Plaza de la Concordia, Plaza de la Libertad, Alonso Cano, Rafael Alberti, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Plaza Itálica, Scipion, Martínez Montañés, Avenida Virgen del Rocío, Cádiz, Málaga, Santo Domingo, La Fuente, Manuel González Rodríguez, Avenida Extremadura, Las Musas, Avenida Extremadura y entrada sobre las 3:00.

El acompañamiento musical correrá a cargo del grupo de tamborileros (desde la salida hasta el Ayuntamiento) y de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de Triana, desde el consistorio hasta la entrada.

La hermandad

La hermandad de los Romeros de San Isidoro del Campo recibió dicho rango canónico mediante decreto leído por el párroco don Fernando Carranco el 31 de octubre de 2020. Su romería, una de las más recientes de la provincia (en torno a dos décadas de historia) pero con una más que notable participación, se celebra cada primer domingo de mayo, cuando el santo, entronizado en carreta, preside una misa de romeros a las 8:00 de la mañana para posteriormente partir al entorno del cortijo de Gambogaz, a orillas del Guadalquivir, donde se desarrolla una jornada festiva de convivencia y comunidad. Regresan al pueblo en la misma jornada, a la caída del sol. Sus orígenes se remontan al año 2003.