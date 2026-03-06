Señales de la Cuaresma: comienza el montaje de la rampa de la Plaza del Salvador

Más detalles e instantáneas que anuncian la inminencia de una nueva Semana Santa. Este viernes ha comenzado el montaje de la centenaria rampa del Salvador, esa estructura efímera por la que habrán de transitar hasta tres cortejos en los días más señalados de la ciudad. Los operarios han trabajado instalando en primer lugar los hierros para, posteriormente, colocar las emblemáticas tablas por las que corretearán los niños de Sevilla hasta la llegada del Domingo de Ramos, en esa metáfora de valor incalculable que es el regreso a la infancia y los días de la ilusión. Se cumplen ya 104 años de instalación ininterrumpida de esta rampa.

Aspecto actual que presenta el Salvador en esta nubosa mañana de viernes de Cuaresma / José Ángel García

Será el próximo 29 de marzo cuando se abran las puertas de la Colegial del Salvador y comiencen a caminar los primeros nazarenos de la Borriquita, que harán vibrar los cimientos de esta rampa. A la noche lo harán los cofrades ya adultos del Amor, mientras que el Jueves Santo queda reservada para la siempre cinematográfica salida de Pasión. Además, esta rampa sirve (esperemos que así no ocurra) como salvoconducto de urgencia para las corporaciones que deban buscar refugio en la Colegial ante la aparición de la lluvia. Numerosos curiosos han tomado fotografías del inicio del montaje, que genera aún más expectación y nervios en los corazones de los cofrades.