El Señor de la Sentencia podrá ser visitado en el camarín de la Macarena: días y horarios

Una estampa que permitirá contemplar desde una perspectiva diferente a la devoción crístifera de los macarenos. La hermandad de la Macarena ha informado que estos próximos días permanecerá abierto el camarín de la Basílica, con objeto de que los fieles y devotos puedan contemplar en más intimidad y cercanía si cabe a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que preside el templo tras la retirada del culto de la Virgen de la Esperanza.

En este sentido, el camarín podrá ser visitado los días 14, 15 y 16 de agosto, en horario de 9:30 a 13:55 y de 18:00 a 19:50, es decir, desde este mismo jueves hasta el próximo sábado. La imagen preside desde este pasado miércoles el altar mayor de la Basílica, toda vez que la Virgen fue retirada del culto para dar comienzo a la restauración a cargo de Pedro Manzano, que fue aprobada por los hermanos en cabildo extraordinario y que se prolongará, en un principio, por un periodo de tres meses.

El Señor de la Sentencia viste en estos momentos la túnica conocida como "de los ochitos", diseñada por Gómez Millán en 1944 y bordada en el taller de Victoria Caro, en hilo de oro sobre terciopelo granate. No es habitual que el Señor ocupe el lugar de la Virgen, tan solo lo ha hecho en ocasiones excepcionales. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, cuando la Macarena quedó ubicada en su paso de palio a la espera de participar en la procesión magna de clausura del II Congreso de Hermandades; en el año 2014 cuando la Virgen estuvo una semana lejos de la Basílica con motivo del cincuentenario de su coronación canónica o en 2010 para la beatificación de Madre María de la Purísima, acto que tuvo lugar en el Estadio de la Cartuja con la presencia también de la dolorosa. Estará por ver cómo queda dispuesto el altar para el próximo mes de octubre, cuando serán celebrados los cultos en honor a la Virgen del Rosario.