Torreblanca renueva a la Agrupación de la Sentencia de Jerez hasta 2028

Continuidad a medio plazo y confianza plena en todos los cargos. La hermandad de los Dolores de Torreblanca ha dado cuenta de todos los nombramientos para el periodo 2025-2028, es decir, el tiempo de mandato de la actual junta de gobierno encabezada por Miguel Ángel Sevillano, que optaba el pasado mes de julio a la reelección.

En este sentido, como novedad principal, destaca la renovación de los cargos por el periodo de un trienio, y no de manera anual. Por tanto, todas las formaciones musicales continuarán tres años más desempeñando sus respectivas funciones. En primer lugar, la Banda de la Centuria Romana Macarena Juvenil abrirá el cortejo de la cofradía el Sábado de Pasión antecediendo a la Cruz de Guía. La Agrupación Musical de la Sentencia de Jerez estará presente hasta el año 2028, tanto tras el paso de Jesús Cautivo ante Pilato como acompañando a San Antonio de Padua en la procesión de junio.

Y por último, la Asociación Filarmónica Cultural de Nuestra Señora de las Nieves, de Olivares, cumplirá el año que viene tres décadas acompañanando ininterrumpidamente a la Virgen de los Dolores, siendo uno de sus contratos más longevos junto al de la dolorosa del Cerro del Águila.

Por otra parte, Miguel Ángel Castillo continuará siendo capataz general de la cofradía y Manuel Vespia será el vestidor de las imágenes titulares.