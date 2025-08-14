La Virgen de los Reyes ya luce el manto verde para la procesión del 15 de agosto

La Virgen de los Reyes, ya dispuesta para la procesión del 15 de agosto.

La Virgen de los Reyes ya ha luce sus galas para la procesión de mañana viernes, 15 de agosto. Las Hermanas de la Cruz, junto con las camareras auxiliares, han vestido a la Patrona de Sevilla y su Archidiócesis la pasada madrugada para el último día de novena y la Solemnidad de la Asunción, cuando recorra el perímetro de la Catedral desde las 8:00.

Para esta ocasión, tanto la imagen mariana como la del Divino Infante lucen el conjunto de mantos verdes, regalo de la reina Isabel II en 1853. Probablemente sea el más rico de cuantos posee. Este ajuar ha sido restaurado por el Cabildo Catedral en el taller de Sucesores de Esperanza Elena Caro. Se les ha colocado una nueva blonda de hojilla, realizada con la técnica del bolillo, obra del artesano Alfonso Aguilar.

Tanto el manto de la Virgen como el del Niño repiten esquema compositivo. El centro está salpicado de pequeñas flores y el perímetro lo conforma una abultada greca, inspirada en los roleos renacentistas de la reja del Altar Mayor del templo metropolitano hispalense.

La Virgen de los Reyes, bajo el palio de tumbilla, a falta de la colocación de los nardos. / Asociación de Fieles Virgen de los Reyes

La Patrona de Sevilla porta, como es habitual, la portentosa corona de oro con la que fue coronada canónicamente en 1904. También lleva el pecherín de brillantes, que fue reestructurado en 2024.

El palio de tumbilla es el que estrenó en la procesión magna del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, celebrado el pasado diciembre. El paso -situado en el trascoro de la Catedral, donde se desarrollan los cultos de agosto- sólo está a falta de que la familia Ramos coloque la próxima los más de mil nardos que conforman los tradicionales macizos de sus cuatro esquinas.

Son las vísperas del amanecer más bonito del año en Sevilla.