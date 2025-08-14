La procesión de la Virgen de los Reyes se iniciará desde el trascoro de la Catedral

La Virgen de los Reyes volverá a recorrer este viernes, Solemnidad de la Asunción, las gradas bajas de la Catedral. Se cumplirá, de este modo, el rito anual del reencuentro de los fieles con la Patrona de Sevilla y su Archidiócesis. El arranque de la procesión comenzará este año desde un punto distinto: el trascoro de la Catedral, al estar la nave del crucero en obras. El paso se levantará minutos antes de lo acostumbrado. La imagen fernandina lucirá el manto verde regalado por Isabel II y que ha sido recientemente restaurado por el Cabildo Catedral, trabajos en los que ha participado el taller de los Sucesores de Esperanza Elena Caro. También por primera vez, este 15 de agosto se usará el palio de tumbilla, réplica del diseñado por Juan Talavera hace más de un siglo, el cual se estrenó en la procesión magna del pasado 8 de diciembre, cuando se clausuró el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, en la que participó la Virgen de los Reyes.

Una procesión con un punto de partida distinto y en plena ola de calor. No será como en ocasiones anteriores desde el Altar del Jubileo, que se encuentra en restauración, sino desde el trascoro catedralicio. En este enclave se ha celebrado el primer besamanos y la novena. Aquí, tras el 15 de agosto, se desarrollarán también la octava y el segundo besamanos. Cuando acaben las celebraciones de este mes, la Virgen de los Reyes seguirá presidiendo el trascoro, aunque lo hará con el primitivo palio de tumbilla, para evitar el deterioro del recién estrenado, según apuntan fuentes del Cabildo Catedral.

El hecho de que la procesión parta de este punto del templo metropolitano hará adelantar unos minutos su inicio para que a las ocho en punto la Patrona de Sevilla y su Archidiócesis se encuentre, como es tradición, en la Puerta de los Palos de la Catedral. La mímina para esta jornada, según la previsión de la Aemet, es de 23 grados, por lo que a la hora de la procesión el termómetro se pondrá por encima de los 30. Hará falta el abanico.

El recorrido de la procesión de la Virgen de los Reyes. / Departamento de Infografía

El cortejo estará formado por unas 300 personas, de las que 150, aproximadamente, son miembros de la asociación de fieles. El pontifical que se celebra tras la procesión, y al que asisten las autoridades, tendrá lugar también en el trascoro.

Misas. Previas a la salida procesional se celebran tres eucaristías, a las 5:30, 6:00 y 6:30, ante el paso situado este año, de forma excepcional, en el trascoro de la Catedral, que abre sus puertas a las 5:00. El acceso al templo será por las puertas del Bautismo y de San Miguel. A la entrada del cortejo comienza la misa estacional que preside el arzobispo.

El rito. La procesión comienza tras el rezo de la hora tercia del breviario. Una coral entona las antífonas en tres de los giros o posas durante el recorrido. El paso es vuelto hacia la presidencia eclesiástica, que inciensa a la Virgen y al Niño. Las posas se realizan en la calle Alemanes, esquina Placentines; en la Avenida de la Constitución (en la antigua Punta del Diamante) y en la sede de Correos antes de enfilar Fray Ceferino González.

Iconografía. La Virgen de los Reyes es una talla sedente con el Niño Jesús sobre sus rodillas. Se identifica con el modelo iconográfico francés, que se aprecia en otras imágenes como la Patrona de los Sastres de San Ildefonso o la Virgen de las Aguas que se venera en la iglesia del Salvador. La Patrona lleva bastón de mando, que porta un angelito que figura en la delantera del paso; la medalla y las llaves de oro de la ciudad como alcaldesa perpetua que es desde 1953. También viste el fajín de teniente general del infante don Carlos. Fue coronada canónicamente el 8 de diciembre de 1904, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es la primera imagen andaluza en ostentar este honor.

Imágenes. Son tallas anónimas. La Virgen data, según algunos expertos, de la primera mitad del siglo XIII. El profesor José Hernández Díaz la situó como una obra ejecutada en el segundo cuarto del siglo XIII. Es una figura articulada realizada en madera de alerce. El Niño Jesús es posterior, probablemente tallado en el siglo XVII. La Virgen conserva en su espalda el mecanismo que hace que mueva la cabeza y el brazo para bendecir a los fieles. Aunque funciona, está inutilizado para que no se mueva de manera espontánea. El profesor Francisco Arquillo restauró a la Virgen en diciembre de 2015. Anteriormente lo había hecho en 1980. La Virgen de los Reyes también fue intervenida por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en 1998. Cada año se le realiza una revisión.

Paso. Tiene palio de tumbilla, sustentado por cuatro varales de plata cincelada con motivos florales y castillos que se conservan del primitivo paso del siglo XVIII. Fue ideado y diseñado en 1924 por el arquitecto Juan Talavera, a semejanza del de Nuestra Señora de las Aguas de la iglesia del Salvador. En 2024 se realizó una réplica, para lo que Javier Sánchez de los Reyes reconstruyó el diseño original, ya que se encontraba bastante alterado. Los bordados corrieron a cargo del taller de Santa Bárbara. Se estrenó en la procesión magna del 8 de diciembre de 2024, con la que se clausuró el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Lleva peana de plata repujada, obra de Moguel, y faldones bordados en oro y sedas en los talleres de Olmo siguiendo un dibujo renacentista. El sillón de la Virgen, de carey y plata y con forma de jamuga, es obra del ebanista Alcoba. El llamador es de Seco y luce el castillo y el león, símbolos reales de San Fernando. En 2022 estrenó una crátera repujada por el orfebre Jesús Domínguez.

Enseres. La Virgen lucirá en la procesión el manto verde donado por la reina Isabel II en 1853. Fue bordado por el taller de cabecera de la monarca para estos cometidos, el regentado por las Hermanas Gilart. Tanto el de la Virgen como el del Divino Infante presentan idéntico esquema compositivo: el centro salpicado de pequeñas flores y alrededor, una greca de considerables dimensiones, inspirada en los roleos de la reja renacentista del altar mayor de la Catedral. El conjunto estrena este año restauración. Durante 15 meses ha sido pasado a nuevo terciopelo y se han limpiado las piezas de oro, trabajos desarrollados en el obrador de Sucesores de Esperanza Elena Caro, al frente del cual se encuentra Carla Elena Méndez. La blonda de hojilla es del artesano Alfonso Aguilar. Junto al rojo, es el manto más rico de los cincos que posee para la procesión. Ahora se encuentra en restauración el blanco de castillos y leones, cometido del que se encarga el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). También fue un regalo de Isabel II. La corona de estilo neobarroco está labrada en oro y tiene casi 12.000 piedras preciosas, fruto de las donaciones de numerosos sevillanos, entre las que destaca una esmeralda y un ángel cuyo cuerpo lo compone una perla. Fue realizada por la Joyería de Pedro Vives en 1904 para la coronación canónica y costó 800.000 pesetas de la época. Su valor hoy en día es incalculable. En sus dos arcos superiores se pueden leer las frases Regina Regum y Sine Labe Concepta. Está rematada por una paloma símbolo del Espíritu Santo. Se expone permanentemente en el tesoro de la Catedral. La corona del Niño lleva la leyenda Dominus Dominatorum y está labrada en la misma joyería, siendo también de gran mérito. La Virgen siempre luce en la salida anual el pecherín de brillantes, enriquecido en el año 2001 y que se reestructuró en 2024.

Costaleros. 20 profesionales.

Capataz. La familia Bejarano.

Música. Abre la Banda Municipal de Sevilla. Tras el paso, la Música del Cuartel del Ejército de Tierra.

Exorno floral. El paso irá adornado con más de mil varas de nardos y astromelias, dispuestos en cuatro macizos en las esquinas, como es tradición. Tras el sillón se coloca otro gran ramo de nardos en un centro plateado, cedido por la familia Alarcón de la Lastra. La floristería Ramos es la encargada de exornar el paso.

Vestidoras. Las Hermanas de la Cruz desde el año 1906. Son auxiliadas por María de los Ángeles Hernández Vázquez y Rosa María Infantes Rodríguez.

Octava. A partir del 16 de agosto en el trascoro de la Catedral, a las 8:30.

Besamanos. El 20 de agosto, de 19:00 a 23:00; y el 21, de 9:00 a 14:00, será el segundo besamanos, también en el trascoro de la Catedral. El día 22 se abre la urna de San Fernando.