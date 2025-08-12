Dispositivo especial de Tussam y Lipasam para el día de la Virgen de los Reyes

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial para la Virgen de los Reyes con un importante refuerzo en Tussam y Lipasam. Con motivo de la salida procesional de la Patrona el próximo 15 de agosto, y para atender el incremento previsto de demanda al centro de la ciudad, se han planificado refuerzos que afectarán a la mayoría de las líneas radiales. De esta forma, la oferta global durante la mañana del viernes se incrementará entre el 20% y el 30% respecto a la de un domingo o festivo habitual de los meses de verano.

El servicio de Tussam comenzará el 15 de agosto a las 6:30, media hora antes de lo habitual. La oferta de vehículos se incrementará en las líneas con parada terminal en el centro de la ciudad. En concreto se han planificado 24 coches de refuerzo que se asignarán prácticamente a todas las líneas radiales y en mayor medida a las de más demanda, además de las transversales 1, 3 y 5.

Lipasam también contará con un dispositivo especial de limpieza para esta celebración. Estará integrado por 62 trabajadores y 33 vehículos, con el objetivo de prestar servicio a todo lo referente a la limpieza del recorrido por el cual transcurrirá la procesión, así como los aledaños más afectados por la gran asistencia de personas que normalmente acuden a la cita con la Virgen de los Reyes. Este año se ha aumentado el dispositivo, debido a las medidas preventivas que está tomando la empresa con motivo del estrés térmico.

Retirada de la cera

Una vez finalizada la procesión, se acotará el itinerario para retirar la cera depositada en el mismo y evitar posibles caídas y accidentes. Este último dispositivo estará formado por tres equipos especiales, con desincrustadores de agua a alta presión sobre el pavimento. El fin es recuperar la normalidad en las calles lo antes posible.

Igualmente, cabe destacar el mantenimiento de los servicios de limpieza antes, durante y después de la procesión. Antes de la salida de la Virgern de los Reyes se realizará una limpieza general para que el recorrido luzca en todo su esplendor.

A continuación, durante el desarrollo de la procesión, dos equipos de intervención rápida estarán dispuestos a atender cualquier incidencia de limpieza que pueda surgir en el propio itinerario o en cualquier punto de las zonas afectadas por el paso del cortejo.

Tras la procesión

Posteriormente, y una vez retirada la cera, se efectuará una limpieza intensiva del itinerario mediante la aplicación de tratamientos de barrido manual y baldeo mecanizado, así como la limpieza de todas las zonas afectadas, con la aplicación de un tratamiento de barrido mecánico.

Finalmente, por la noche, varios efectivos de limpieza acometerán un repaso general de todas las zonas afectadas y atenderán cualquier incidencia de limpieza que pueda producirse en esas horas.

Lipasam está presente en todos los acontecimientos relevantes que tienen lugar en la ciudad de Sevilla, con la mejora de los servicios y la atención a las necesidades que en materia de limpieza y recogida de residuos se requieran.