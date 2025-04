El tiempo en Sevilla para la Madrugá: una primera parte tranquila, y algo de riesgo para las recogidas

El Silencio, El Gran Poder, La Macarena, El Calvario, La Esperanza de Triana y Los Gitanos aguardan su salida en la Madrugá de la Semana Santa de Sevilla. La Aemet ya ha ofrecido sus datos meteorológicos para las próximas horas y parece que el panorama no es muy complicado para que estas hermandades puedan realizar sus estaciones de penitencia sin muchos problemas. Así entre las 00:00 y las 4:00, hora de salida de la nómina de la Madrugá, el riesgo de precipitación es del Cero por ciento. Quizás la parte más complicada se aproxima hacia las 8:00 de la mañana y en extensión hasta las 14:00, hora de las recogidas de las cofradías, con una probabilidad de lluvia del 25 por ciento y con cielos cubiertos. No obstante no hay ningún tipo de aviso de la Aemet.

En cuanto al termómetro, la AEMET prevé un ligero ascenso de las temperaturas para el Jueves Santo, y el Viernes Santo con máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas que no bajarán de los 12 grados. Este ambiente templado se mantendrá previsiblemente hasta el Sábado Santo, cuando los valores térmicos experimentarán un descenso. Las cofradías sevillanas permanecen atentas a la evolución de estas previsiones, especialmente aquellas que tienen prevista su estación de penitencia durante las horas de mayor riesgo de precipitaciones.

Las autoridades municipales y las cofradías mantienen un seguimiento continuo de los partes meteorológicos, dado que los refranes populares como "en abril, aguas mil" parecen cumplirse este año en la capital hispalense. A pesar de la tradición que asegura que "el Jueves Santo reluce el sol como el día del Señor", los pronósticos apuntan a que en 2025 podrían ser las nubes las protagonistas de la jornada.