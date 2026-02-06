'Las Tres Caídas' de Manuel del Castillo cumple 125 años: la joya musical dedicada a San Isidoro

A todos, sin distinción, nos sobrecoge y conmueve el sello procesional de la cofradía de San Isidoro, una imprescindible del Viernes Santo y la Semana Santa sevillana. La atmósfera que la envuelve, la sobriedad de sus pasos y, por supuesto, el silencio tan característico que imprime. Sin embargo, dentro del vasto y rico patrimonio de esta corporación, el musical en ningún caso es desdeñable, y especialmente, el procesional.

En este año se cumplen, ni más ni menos, que 125 años de la composición de una auténtica obra maestra del género de la marcha procesional. Se trata de Las Tres Caídas, pieza dedicada a la cofradía que nos ocupa, y que fue estrenada en la estación de penitencia de 1901 a cargo de la Banda del Regimiento de Infantería de Granada Nº34. Su autor es Manuel del Castillo Díaz, compositor sevillano nacido en 1880, si bien desarrolló buena parte de su carrera profesional en la vecina Huelva. Fue, precisamente, director de la Banda Municipal Onubense, cargo que asumió en 1910. Destacó sobremanera por su dominio del piano, ofreciendo numerosos conciertos durante su vida. Fundó la Escuela Municipal de Música de Huelva y dirigió una renombrada capilla musical. Por desgracia, gran parte de su catálogo desapareció en un incendio originado en el archivo de la Banda Municipal de Huelva, donde se hallaban partituras, por ejemplo, de zarzuelas. Fue también nombrado como Director Honorario Perpetuo de la Banda Municipal de Huelva.

Las partituras fueron de nuevo halladas en el año 2011, tras más de un siglo en el olvido. En un principio se pensó que pudo estar dedicada a la hermandad de las Tres Caídas de Huelva, puesto que su descubrimiento se produjo en dicha ciudad, pero finalmente, tras una larga investigación impulsada por José Manuel Castroviejo se comprobó la dedicatoria a la corporación sevillana. Fue reestrenada en diciembre de 2012 a cargo de la Banda de Música del Maestro Tejera en un concierto en Santa Cruz, donde se entregó una copia de las partituras para custodia en los archivos de San Isidoro. También fue interpretada en 2013 a cargo de la Banda de Tejera y la Unión de Música de la Agrupación de Acuartelamiento Aéreo de Tablada, y la Banda de la Cruz Roja la incluyó en su disco Renacimiento (2017).

La marcha Las Tres Caídas, de notable profundidad y gravedad, recoge a la perfección el pasaje pasionista en que Cristo cae por tercera vez en el camino del calvario. Este pasado jueves, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, con la organización del Ateneo, ofreció un concierto de marchas procesionales con esta composición como protagonista, como homenaje sincero y justo hacia esta composición, que sonó en esta cofradía de la Costanilla hasta 1904, año en que La O contrata a Granada 34 al no renovar la mayordomía de San Isidoro a dicha entidad musical, muy cotizada por aquella época. La hermandad decidió procesionar ese año sin música, a la espera de encontrar una sustituta, pero el cambio resultó del gusto de sus cofrades y así, en silencio, se mantuvo hasta nuestros días. A pesar de este largo periodo sin acompañamiento musical, San Isidoro cuenta con dos marchas procesionales más dedicadas: Domus Aurea, de Jorge Manuel Gómez, y Loreto, de Joaquín Ruiz.

En Sevilla, casi con toda seguridad, no ha sonado recientemente tras de ninguna imagen; sí la ha interpretado la Banda de Tejera en el Santo Entierro de Dos Hermanas. 125 años de una auténtica joya que bien mereciera, del mismo modo, el homenaje y la incorporación por parte de otras formaciones musicales (y, por qué no, de la propia corporación, para su divulgación y conocimiento) y convertirla en una imprescindible en los repertorios de corte fúnebre.