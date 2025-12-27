Nos asomamos ya al último El pájaro morado de este 2025, que sin duda ha resultado ser un año tremendamente exigente a nivel informativo en clave cofrade. Tras una Semana Santa en la que se estrenó Bendición y Esperanza con nazarenos, y la constatación del aumento significado de los mismos en nuestros cortejos, el 2025 se puede calificar de extraordinario, debido a la ingente cantidad de aniversarios y procesiones. Los 450 años del Museo, los 150 de Las Penas... Y, por supuesto, otras cuestiones como la Misión de la Esperanza en las Tres Mil, las coronaciones canónicas o, indudablemente, la presencia del Cachorro en Roma, procesionando por el entorno de los foros imperiales, uno de los hitos a buen seguro irrepetibles.

Comentaremos también la restauración de la Esperanza Macarena tras la fallida intervención de Arquillo, la marcha de Los Javieres de Omnium Sanctorum y otros temas que han copado la actualidad de este año que ya se nos va. Veremos con qué nos sorprender 2026...