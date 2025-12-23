Más de 28.000 personas pasaron por el besamanos de la Macarena en San Gil

La Hermandad de la Macarena ha compartido una serie de datos y cifras en relación al histórico besamanos de la Virgen de la Esperanza en la parroquia de San Gil, con motivo del centenario de la instauración de este culto. En este sentido, la hermandad indica que ha significado "un acontecimiento de especial relevancia tanto a nivel presencial como digital". Según los datos cotejados por la organización, 28.000 personas han pasado por el templo parroquial durante los días de celebración del besamanos, "confirmando una vez más la profunda devoción que Sevilla y numerosos visitantes profesan a la Santísima Virgen de la Esperanza Macarena", abunda la nota.

Junto a esta masiva afluencia presencial, el "besamanos ha alcanzado una dimensión global gracias al importante seguimiento a través de los canales oficiales de la Hermandad de la Macarena. La emisión en directo a través de YouTube ha registrado 61.897 visualizaciones y un incremento de 122 nuevos suscriptores durante el periodo analizado. Las retransmisiones han sido seguidas desde países como España, México, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Francia, Italia, Alemania, Corea, Nicaragua, Argentina, Filipinas, Chile, Ecuador o Colombia, entre otros", añade. En redes sociales, el impacto ha sido igualmente notable. En la plataforma X, los contenidos relacionados con el "besamanos han alcanzado 1.632.245 impresiones, generando 229.346 interacciones. Por su parte, Instagram ha registrado 429.269 cuentas alcanzadas y cerca de cinco millones de reproducciones, consolidando una difusión sin precedentes", apostilla.

En conjunto, el "besamanos de la Santísima Virgen de la Esperanza Macarena ha superado los siete millones de impactos y visualizaciones, una cifra que refleja no solo el arraigo y la vigencia de esta devoción universal, sino también la capacidad de la Hermandad de la Macarena para acercar sus cultos y su mensaje evangelizador a fieles de todo el mundo", finaliza.