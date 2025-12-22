La O solicita ayuda para el tratamiento de Darío, un hermano con una enfermedad extremadamente rara: cómo colaborar

La hermandad de La O, a través de sus perfiles propios, ha difundido públicamente la historia de Darío, un joven monaguillo que padece una enfermedad extremadamente rara. Se llama Síndrome de depleción del ADN mitocondrial tipo 9 (SUCLG 1), una patología de la que sólo existen dos casos diagnosticados en todo el territorio nacional. Poco tiempo después de nacer, se le diagnosticó una enfermedad que fue limitando su desarrollo y transformando cada día en un nuevo reto que Darío "afronta con una fortaleza admirable, siempre acompañado por el amor incondicional de Ana y Santiago, sus padres, pilares incansables en esta batalla", señala la hermandad.

Fue el pasado 17 de marzo -un día después del besapié de Nuestro Padre Jesús Nazareno, al que se encomendaron sus padres- cuando se conoció con todos los detalles esta patología, cuya esperanza tiene forma de investigación en la Universidad Pablo de Olavide. Un proyecto que puede acercar el tratamiento que Darío necesita, pero que conlleva un alto coste económico. Por ello, su familia ha puesto en marcha una campaña solidaria de venta de pulseras, por tan solo 2 €. La Hermandad de La O, la hermandad de Darío, esa en la que cada Viernes Santo camina orgulloso como monaguillo del Señor, "quiere hoy dar un paso al frente por uno de los suyos. Porque Darío no es sólo un nombre, es parte viva de nuestra Hermandad, un niño que con su sonrisa y su valentía nos enseña cada día el verdadero sentido de la palabra fe", apunta la corporación.

Por eso "queremos poner todos los medios a nuestro alcance para que nuestro joven hermano y sus padres puedan ver cumplido su mayor sueño: encontrar un tratamiento que le permita a Darío disfrutar de una mejor calidad de vida. Un sueño que es también el de todos nosotros". De esta manera, la hermandad informa que ya está a disposición de todo el que lo desee una pulsera solidaria, que se puede adquirir por el precio de dos euros, en horario de apertura del templo. Todo lo que se recaude irá destinado a esta investigación. Si no puedes acercarte, también puedes colaborar mediante donación: ES54 2100 2620 6502 1071 2380. Ayudemos entre todos a Darío.