Sigue en directo la procesión de la Virgen de los Reyes a través de la señal ofrecida por la Catedral de Sevilla. El cortejo arrancará en el trascoro y comenzará a salir por la Puerta de Palos a las 08:00. Estará formado por unas 300 personas, de las que 150, aproximadamente, son miembros de la asociación de fieles.

El recorrido rodea el perímetro de la catedral y tiene prevista su entrada para las 9:30, momento en el que dará comienzo la misa estacional en el trascoro, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.