En directo, la procesión de la Virgen de los Reyes de Sevilla

La Virgen de los Reyes ya luce el manto verde para la procesión del 15 de agosto

La Virgen de los Reyes, ya dispuesta para la procesión / M. H.

Sigue en directo la procesión de la Virgen de los Reyes a través de la señal ofrecida por la Catedral de Sevilla. El cortejo arrancará en el trascoro y comenzará a salir por la Puerta de Palos a las 08:00. Estará formado por unas 300 personas, de las que 150, aproximadamente, son miembros de la asociación de fieles.

El recorrido rodea el perímetro de la catedral y tiene prevista su entrada para las 9:30, momento en el que dará comienzo la misa estacional en el trascoro, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

