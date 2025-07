Eran las 11:41 de la mañana del 5 de julio y por las naves inmensas de la Catedral de Sevilla se elevaba, cristalino y profundo, un solo de flautín. Un solo cuya melodía resultaba familiar y propia para todos los presentes, formando parte inequívoca de la banda sonora de nuestras vidas cofradieras. Era, en efecto, el solo de Rocío, la marcha que compusieran Manuel Vidriet y Pérez Tejera a finales de la década de los veinte del siglo pasado en honor a la patrona de Almonte, y que se inspira claramente en la canción La Peregrina de Ricardo Palmerín.

Aquella marcha terminó por convertirse en un clásico de nuestra Semana Santa, y hasta en un himno para la cofradía que adoptó, en su vertiente penitencial, esta advocación: la del Rocío de Santiago. Tantos lazos vinculan partitura y hermandad que se decidió interpretar este solo en el instante trascendental en que el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, coronaba canónicamente a la Virgen del Rocío. En el tiempo en que subió los escalones del altar ese solo envolvió las almas contenidas de los hermanos y presentes, que rompieron en un prolongado aplauso.

El solo de flautín no fue el único guiño durante el pontifical de coronación a la obra de Joaquín Turina, autor originario no solo de este fragmento si no de toda la obra a la que pertenece: La procesión del Rocío, compuesta en 1912 en París durante el periodo de estudio de Turina en la Schola Cantorum. Dicha obra representa la romería y, en especial, el regreso de la hermandad de Triana a su barrio, pero se ha convertido en un emblema musical de esta fiesta tan multitudinaria. Por tal motivo, al inicio de la misa pontifical, también se interpretaron los primeros compases de este poema sinfónico.

Y todo ello gracias al acompañamiento musical preparado para la ocasión, compuesto por una orquesta dirigida por Claudio Gómez Calado y un coro, integrado por una selección de voces de los coros de Triana, Sevilla, Cerro, Macarena, Sevilla Sur y La Puebla del Río, coordinado por Lolo Pérez. Así lo contemplamos en el vídeo adjunto a esta noticia, publicado por El Llamador de Canal Sur Radio.