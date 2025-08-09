Virgen de los Reyes indica que comunicó la no renovación en el Divino Perdón el 1 de agosto

Más novedades acerca del caso musical en el Parque Alcosa. La Agrupación Musical Virgen de los Reyes, por medio de un comunicado firmado por el presidente Antonio Velasco, ha señalado algunos pormenores acerca de la no continuidad de la misma como acompañamiento musical tras el Nazareno del Divino Perdón.

En este sentido, la formación señala que el pasado viernes, 1 de agosto, la Agrupación "comunicó de manera telefónica al Hermano Mayor de la Hermandad del Divino Perdón del Parque Alcosa la decisión de no renovar el contrato que unía a ambas entidades, decisión que había sido tomada el día anterior, 31 de julio, en reunión de nuestra junta directiva. Dicha comunicación fue reiterada de manera presencial el domingo, 3 de agosto de 2025, a petición del Hermano Mayor, con el mismo carácter formal. Asimismo, se hizo constar que la agrupación mostraba su plena disponibilidad para participar en la procesión extraordinaria prevista para el próximo mes de octubre para no incurrir en perjuicio alguno en la Hermandad", apunta. Dicha procesión estaba prevista para el próximo 5 de octubre.

Además, la entidad ha "lamentado profundamente que la rumorología haya influido negativamente en la relación entre ambas partes, alejándola del espíritu de respeto y colaboración que siempre ha presidido nuestro trabajo. La Agrupación Musical Virgen de los Reyes agradece sinceramente a la Hermandad, al barrio y a todos sus devotos el cariño y la confianza depositados durante las tres salidas procesionales que nos han unido", finaliza.

Todo ello tras el comunicado emitido por la hermandad a las diez de la mañana de este sábado en el que señalaba falta de "transparencia y confianza" por parte de la Agrupación, indicando además que hasta la fecha no se había producido la renovación tras la insistencia de la hermandad.