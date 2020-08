283 familias de Sevilla logran que sus hijos se escolaricen en el mismo colegio

Una de las novedades en el proceso de escolarización del próximo curso -que vino precedido de una polémica que desembocó en una huelga a medio gas convocada por los sindicatos- es la posibilidad que se les otorga a las familias de solicitar el reagrupamiento de sus hijos en un mismo colegio si tras la adjudicación de plazas se encuentran en centros distintos. Tras finalizar el periodo para presentar esta petición, la Delegación territorial de Educación de Sevilla ha logrado que 283 padres alcancen este objetivo, lo que, sin duda, facilita la conciliación.

Desde finales de junio, cuando acabó el proceso de adjudicación y reubicación de puestos escolares, se abrió un periodo para que las familias solicitaran tal posibilidad en el colegio donde querían que se llevara a cabo la unificación. La delegada de Educación, Marta Escrivá, ya advirtió entonces que la novedad radicaba en que la Administración, por primera vez, ofrecía la posibilidad de estudiar cada caso, aunque eso no garantizara que finalmente se pudiera llevar a cabo en todas las peticiones.

Un mes después de que se abriera dicho proceso, el número total de solicitudes presentadas se ha elevado a 475. Ahora bien, de esta cantidad hay 78 que se han descartado por tratarse de peticiones duplicadas, a las que hay sumar otras 56 que no se han tramitado, pues piden el agrupamiento familiar en institutos y, por tanto, se resolverán en septiembre.

341 casos estudiados

De esta forma, se han estudiado 341 casos. De ellos, en 283 se ha procedido al agrupamiento y 58 se han descartado. En términos porcentuales esto significa que el 82,26% de las solicitudes han sido respondidas de forma satisfactoria y sólo un 17% ha tenido una contestación negativa.

Entre las condiciones establecidas para analizar las peticiones se encontraba el hecho de que los solicitantes fueran los primeros en la lista de espera tras las adjudicaciones de plaza, una situación bastante probable, ya que tener un hermano en el centro es el factor que más puntuación otorga en la baremación cuando la demanda supera la oferta de un colegio sostenido con fondos públicos.

El segundo condicionante consistía en que el agrupamiento no conllevara el aumento de la ratio en más de 25 alumnos, ya que la intención de la Junta es que este límite se mantenga en las aulas de Infantil de tres años el próximo cuso, para cumplir así con las medidas de seguridad e higiene frente al Covid-19.

Una escolarización con menos solicitudes

La escolarización ha destacado este año por una bajada contundente en el número de solicitudes en la capital andaluza: 305 menos que el curso pasado. Esta merma obedece al descenso de la natalidad, de ahí que la oferta presentada a principios de marzo se redujera en 650 puestos escolares.

No en vano, 2017 fue el año con menor número de nacimientos en Sevilla en este siglo. Los niños que nacieron aquel ejercicio son los que pisarán por primera vez el colegio a partir de septiembre, en un curso condicionado por las medidas preventivas frente al coronavirus. También incide en esta merma la pérdida poblacional que sufre la capital frente al área metropolitana.

De las 5.597 solicitudes recibidas para colegios en la ciudad hispalense, 5.199 familias han logrado plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que 258 la han conseguido en los escogidos como subsidiarios. Sólo 93 tendrán que escolarizar a sus hijos en colegios que no habían seleccionado. Esta cifra, no obstante, supone también una drástica reducción respecto a las registradas el año pasado, cuando fueron 153 las que se vieron obligadas a matricular a los menores en escuelas que no contemplaban, casi un 40% menos.