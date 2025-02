Más de 80 VPO abandonadas por Emvisesa: "Nos sentimos completamente desamparados"

En el corazón de Sevilla, los adjudicatarios de la promoción Cisneo Alto de Emvisesa se enfrentan a una realidad muy diferente a la que les vendieron. Desde la desaparición de un local comunitario prometido en la adjudicación del complejo residencial, hasta filtraciones de agua que inundan patios y viviendas, la lista de deficiencias parece interminable. Los residentes denuncian cambios en el diseño original, falta de personal para solucionar los problemas y una sensación de abandono por parte de las autoridades. En total, son 83 los pisos afectados por los daños que sufre la urbanización.

Cuando en 2022 los futuros vecinos de la promoción de Cisneo Alto fueron invitados a un desayuno para que conocieran sus instalaciones, todo parecía un sueño hecho realidad. Se les mostró el avance de las obras de sus futuras viviendas, se habló de calidades y, entre otros aspectos, se les presentó un local comunitario que serviría como punto de encuentro para los residentes. Sin embargo, lo que vino después fue un goteo incesante de problemas, reclamaciones y una sensación creciente de engaño.

Casi dos años después, la realidad de este complejo de viviendas dista mucho de la imagen proyectada en aquel evento. Los principales problemas concieren a las filtraciones de agua que no se solucionan, balcones inacabados, un diseño alterado sin previo aviso, problemas estructurales en zonas comunes y una placa de vado que jamás ha sido entregada. Todo esto ha convertido lo que debía ser un hogar en un foco de preocupaciones. Además, sienten un gran malestar por el local comunitario, aquel espacio prometido, que resultó ser un local más de la promoción que la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, ha tratado como una propiedad a comercializar.

Un local falsamente prometido

En diciembre de 2022, los adjudicatarios fueron testigos de lo que se suponía sería su futuro espacio de reunión. Un local comunitario dentro de la promoción, como se anunciaba en los planos y en la promoción. Sin embargo, cuando llegó el momento de recoger las llaves, aquel local se esfumó. No había llaves, no había acceso. La sorpresa fue mayúscula cuando Emvisesa confirmó que el espacio, en realidad, no era comunitario, sino un local comercial dentro de la promoción, susceptible de ser vendido.

Local comunitario que se prometió a la comunidad / D.S

A pesar de la presión vecinal y de las reuniones interminables, lo único que se ha conseguido es una cesión temporal por tres años, renovable anualmente. Mientras tanto, informaciones oficiales que mencionaban la existencia de dicho local han ido desapareciendo de la web del Ayuntamiento y de Emvisesa, lo que suma aún más incertidumbre a una comunidad que se siente engañada.

Un patio convertido en un estanque

Lo que debía ser un espacio de esparcimiento se ha convertido en una trampa acuática. Desde el primer día, los problemas de filtración han sido evidentes. El alcantarillado, mal colocado y por encima del nivel del suelo, impide el drenaje correcto, lo que provoca encharcamientos constantes cada vez que llueve, algo que ha sido muy frecuente en estos últimos días.

El patio, con problemas por el agua / D.S

El caso más grave se registra en el bloque 3, donde una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida ha tenido que improvisar un zócalo en la entrada para evitar que el agua se cuele en el interior. "Nos dijeron que lo estudiarían, pero llevamos casi dos años así", denuncia Andrés, uno de los vecinos afectados.

Balcones y diseño: cuando la estética supera a la funcionalidad

Otro de los puntos de conflicto ha sido el diseño final de la promoción, que dista mucho del proyecto inicial. Durante el proceso de construcción, se han introducido cambios en materiales y acabados. Los balcones, que debían estar enlucidos, han quedado con bovedillas a la vista en varias plantas. Después de muchas reclamaciones, sólo se logró que los pintaran.

Las modificaciones también han afectado a la protección contra la lluvia en los lavaderos de los pisos interiores. En el diseño original, una pequeña cornisa evitaba la entrada de agua. En realidad, la cornisa nunca se instaló y el resultado son filtraciones constantes que han dañado cristales y marcos de ventanas en varias viviendas.

Problemas por las humedades / D.S

Seguridad en entredicho

El garaje también ha sido un quebradero de cabeza. La puerta, además de haberse desplomado en dos ocasiones, sigue quedándose abierta muchas noches, por lo que los trasteros están expuestos a robos. De hecho, ya se han producido sustracciones en el interior del edificio.

Deficiencias en los balcones / D.S

Además, y tal como recalcan los vecinos a este medio, el año pasado empezaron a pagar el vado de la comunidad. Pese a ello, siguen sin placa indicativa.

Una respuesta años después

Según Emvisesa, las reparaciones dependían inicialmente de la constructora encargada. No obstante, la empresa municipal asumió un compromiso con la comunidad, lo que garantiza que, en caso de que la constructora no resolviera los problemas antes del 31 de diciembre de 2025, la empresa municipal se encargaría de la situación.

Recientemente, el gerente envió un correo electrónico a la administradora de Cisneo Alto, informándole que, tal y como se les había adelantado, ya se ha comenzado el proceso para contratar a empresas externas encargadas de las reparaciones, lo cual implica un largo plazo de ejecución. Además, se ofreció a convocar una nueva reunión con los vecinos para ponerles al tanto de los avances.

Los vecinos, completamente desesperados

Los vecinos, cansados de escuchar la misma respuesta desde hace meses por parte en Emvisesa, han perdido la confianza. "Nos sentimos completamente desamparados", confiesa uno de ellos. "Parece que lo que se vendió en su día era un espejismo y que ahora tenemos que conformarnos con lo que hay".

Mientras tanto, la lucha sigue. Los residentes de Cisneo Alto han demostrado que no van a quedarse de brazos cruzados. Han denunciado, han protestado y seguirán haciéndolo hasta que se cumpla lo prometido: un hogar digno y sin deficiencias.