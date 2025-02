Emvisesa abandona durante meses a los inquilinos de la VPO de calle Sol

Todo lo contrario a la felicidad de estrenar un hogar. Así están viviendo los propietarios de la Vivienda de Protección Oficia de la Calle Sol los primeros meses en la vivienda que se les entregó el pasado mes de octubre en el casco antiguo de la ciudad.

Aida y su pareja llevan meses luchando contra la falta de respuesta de Emvisesa y Create Hogar, la constructora de la vivienda, ante los desperfectos que han ido encontrando en su hogar desde el 18 de octubre de 2024, día de entrega de llaves de la VPO. Para muchos, la fortuna de conseguir la adjudicación de una vivienda en pleno centro de Sevilla es motivo de celebración. Sin embargo, la pesadilla de la joven pareja lleva opacando su alegría hasta el día de hoy.

Paredes con humedades, urinarios desanclados del suelo, un patio con las paredes estropeadas. Tuberías rotas, termo con fugas de agua, imposibilitando el acceso a agua caliente durante –y en especial– estos meses de intenso frío. Y lo peor: unas goteras que le han estropeado gran parte de los muebles nuevos que con tanta ilusión habían comprado para su nuevo hogar. Estos son tan solo algunos de los desperfectos que se encontraron desde el primer día. Nada usual para una vivienda de nueva construcción.

Algunos desperfectos de la vivienda / D.S

Meses han transcurrido desde aquella primera queja. Mientras tanto, la pareja se ha visto en la obligación de pagar un alquiler en otra vivienda para poder vivir en condiciones decentes. Mientras seguían abonando la renta mensual de su respectivo piso de VPO, por supuesto. No obstante, presentaron un reclamo para recuperar los meses que pagaron sin poder habitar su vivienda en condiciones adecuadas. Aunque recibieron una respuesta favorable, asegurando que ese dinero les sería reembolsado, aún no han visto ninguna compensación económica.

La vivienda de VPO afectada / EMVISESA

Problemas en toda la comunidad

No solo en la vivienda de la pareja se encuentran desperfectos, aunque sí es el hogar más afectado. Sin ir más lejos, y tal como contaban a este periódico, la comunidad lleva desde el día de entrada sin CIF, y aún no han recibido ninguna respuesta al respecto, afectando a otros aspectos habitables del hogar. Hasta este mes de enero no pudieron tener luz en el portal y las escaleras del edificio, llegando a causar daños físicos en algunos de los vecinos del bloque.

Emvisesa, por su parte, aclaró que los problemas del resto de vecinos los arreglará tras los de Aida y su pareja, que afirman ser los más graves.

La lluvia, el principal ‘atraso’ para Emvisesa

Tal y como contó la propia empresa a este medio, el problema de la vivienda no había quedado en el olvido, pero no podrían ir a solventarlo hasta que no cesaran las fuertes lluvias que la borrasca ha dejado sobre Sevilla este mes de Enero. No obstante, y como expresaban los propietarios, es un problema que se ha ido alargando durante días que no ha habido precipitaciones ni problemas climáticos de importancia para que pudieran acudir al bloque.

Afirman, igualmente, que sí han acudido a arreglar algunos pequeños desperfectos. Entre ellos, pintar las humedades y el moho de las paredes, sin ninguna intervención más para evitar de nuevo la causa. Además, aseguran que fueron a colocar y revisar unas puertas y unas tuberías. Impresionados, desde luego, ya que un proceso que la constructora afirmó que duraría semanas lo hicieron en tan solo tres horas.

Algunos de los desperfectos de la vivienda / D.S

El fin del problema, meses después

No obstante, y tras 104 días de angustiosa espera, el pasado 30 de enero confirmaba la pareja que al fin la empresa había acudido a la vivienda. Emvisesa, tras meses, afirma ahora que van a centrarse en su hogar hasta arreglarlo por completo. Además, aseguran haberse desvinculado de Create Hogar, la constructora del bloque de Calle Sol, y arreglarán todos los desperfectos por medio de otra empresa.

Días de frío, de pérdidas materiales y económicas. De desesperación por poder estrenar un hogar que con tanta ilusión habían recibido. Parece que, al fin, la lucha incesante de Aida y su pareja por redes sociales, donde habían manifestado su disconformidad con la gestión, y sus contínuas llamadas y correos electrónicos, ha dado sus frutos. Será casi tres meses después, pero ya podrán disfrutar del hogar que aquel 18 de octubre les prometieron encontrar.