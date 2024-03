AC/DC confirma los teloneros que les acompañarán en su concierto en Sevilla

El grupo AC/DC, una leyenda del rock, ha confirmado algunos detalles sobre su vuelta a España. Esta icónica banda viene a España como parte de su gira "Power Up Tour". El concierto se celebrará en el Estadio de La Cartuja en Sevilla y durará dos noches, específicamente la del 29 de mayo y la del 1 de junio. Hace poco, en el grupo de AC/DC, por fin confirmó quienes eran sus teloneros en este gran concierto: The Pretty Reckless.

The Pretty Reckless, es un grupo de Nueva York y liderado por la artista Taylor Momsen. Esta artista se ha ganado los corazones de todos los rockeros por tener un estilo totalmente único. La oportunidad de abrir este espectáculo delante de miles de personas y de roqueros es un momento muy importante la historia del grupo The Pretty Reckless, que no solo se ha hecho con las listas de rock en Estados Unidos, sino que también ha roto récords, convirtiéndose en la primera banda con una mujer al frente en alcanzar siete números uno.

Han pasado ocho años desde el último concierto que el grupo AC/DC dio aquí en España. Los seguidores de AC/DC han vivido momentos momentos totalmente emocionantes, sobre todo, cuando Axel Rose tomó el micrófono en lugar de Brian Johnson. Ocho años después, el hecho de que este mítico grupo de rock venga a Sevilla ha creado muchísimas ganas entre todos los rockeros sevillanos.

Los teloneros de AC/DC, no se quedan atrás. The Pretty Reckless ha demostrado un talento brutal con lanzamiento increíbles como "Death By Rock and Roll", en el año 2021, lo que le puso en la cima de las listas del rock norteamericano. Es muy posible que en el concierto, The Pretty Reckless presenten algunas canciones nuevas. De esto nos da una pista su reciente álbum “Other Worlds” y el anuncio de nueva música en camino. Además de la presentación de posibles nuevos temas, los sevillanos tendrán la oportunidad de vivir el 10º aniversario de su álbum "Going To Hell".

El "Power Up Tour" de AC/DC promete venir fuerte en Sevilla, no solamente por la vuelta de este iónico grupo no está ciudad, sino también por la participación de unos maravillosos teloneros, The Pretty Reckless, que vienen con toda la fuerza del mundo a ganarse los corazones de los sevillanos, igual que lo han hecho con los corazones de los norteamericanos.

Para todos aquellos que estén interesados en vivir dos noches mágicas de rock’n’roll en Sevilla, sepan que pueden conseguir el link de las entradas en el siguiente enlace.