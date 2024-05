AC/DC comparte un vídeo con sus seguidores poniendo todo a punto en Sevilla: "Nos vemos esta noche"

Esta semana Sevilla contará con unos visitantes muy especiales a los que muchos fans ya tenían ganas de ver: el grupo AC/DC se encuentra ya en la ciudad con su gira 'Power Up' para celebrar un total de dos conciertos con el Estadio de La Cartuja como escenario.

La banda está dispuesta a hacerse escuchar en la ciudad tras 8 años de su última visita y para ello han anunciado su llegada a través de las redes sociales, donde ya han dejado ver cómo han transformando el interior de La Cartuja y el imponente escenario y los último ensayos de cara al primero de sus conciertos, que se celebra el 29 de mayo.

"¡Nos vemos esta noche Sevilla!"

Este ha sido el mensaje breve, aunque en inglés, con el que las redes sociales han acompañado el vídeo con el que calientan motores de cara al espectáculo de esta noche. Entre las imágenes, además de poder ver al grupo ensayar y La Cartuja aún vacía, pero esperando ya a los fans que llenarán el estadio tanto esta noche como en el concierto del día 1 de junio, el grupo ha incluido también imágenes de zonas y elementos reconocibles de la ciudad de Sevilla (como la Catedral o la Plaza de España).

Esta noche el grupo tocará algunos de los grandes éxitos de una carrera que cumple su 50 aniversario, además de temas más recientes que pertenecen a uno de sus últimos álbumes ('Power Up', del año 2020 y que además comparte titulo con el tour). Y lo hará con Angus y Steve Young, Brian Johnson, Chris Chaney y Matt Laug en el escenario, además de contar con The Pretty Reckless como teloneros.

En los conciertos tocarán entre 21 y 23 canciones, según lo que se ha visto en los espectáculos qeu ya han realizado en las primeras paradas europeas. Comenzando con un clásico como 'If You Want Blood (You've Got It)', de su disco 'Highway to Hell' del año 1979. El tema homónimo a este disco, que es otra de sus canciones más populares, también está incluida en la setlist europea. También se escucharán temas como 'Back in Black', 'Thunderstruck', 'You Shook Me All Night Long' o 'T.N.T.', que será una de las últimas en sonar en Sevilla.

Además, la música no será lo único que AC/DC trae consigo a Sevilla, que tendrá hasta el 22 de junio su High Voltage Dive Bar junto a la Torre del Oro. Allí los fans podrán comprar merchandising, vinilos y discos exclusivos, hacerse fotos y ver memorabilia del grupo.