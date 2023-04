Acusan al SAS de "presionar" a los médicos de familia para que no cumplan los límites de pacientes en las agendas

La guerra está abierta entre los médicos de Atención Primaria y el Gobierno andaluz. Tras retomar las movilizaciones esta semana tras lo que consideran "un incumplimiento" del acuerdo alcanzado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en enero, basado, fundamentalmente, en la limitación del número de pacientes en las agendas, el Sindicato Médico de Sevilla acusa ahora a la Administración sanitaria de estar "presionando" a los facultativos de familia y pediatras para que incumplan ese pacto.

Según han denunciado este viernes, los profesionales estarían recibiendo en sus correos electrónicos mensajes en los que "se les ha llegado a pedir que firmen un documento solicitando no acogerse al pacto suscrito entre el SAS y el Sindicato Médico Andaluz", apuntan. En dicho acuerdo se firmó no superar los 35 pacientes atendidos diariamente por los médicos de familia y 25 pacientes en el caso de los pediatras.

Entres las razones por las que los firmantes rechazarían acogerse a esa limitación de agendas, y que quedan recogidas en dicho documento, que ya habrían recibido los profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, se hace alusión a "las características de los pacientes"; "el elevado número de citas programadas de pacientes que finalmente no acuden a la consulta"; o "el incremento progresivo de las citas telefónicas" como factores que los médicos podrían tener en cuenta para decidir no cumplir el acuerdo. "Estos factores, entre otros, permiten programar dentro de la jornada ordinaria un número de consultas superior al establecido en el referido pacto, sin merma alguna de la calidad de la asistencia sanitaria prestada y garantizando siempre la salvaguarda de me salud laboral como profesional", concluye el citado escrito.

"El SAS firmó un acuerdo de limitación de las agendas que no pensaba llevar a la práctica y, cuando se ha visto obligado a hacerlo, intenta desactivarlo forzando a los médicos a que renuncien voluntariamente a su aplicación. Mientras tanto, limita la posibilidad de realizar las continuidades asistenciales necesarias para hacerlo posible, se niega a equiparar retributivamente a los médicos de Atención Primaria con sus compañeros de hospital y dedica todos sus recursos a potenciar la consulta de acogida, un proyecto cuyo evidente fracaso se niega a reconocer", aseguran fuentes del Sindicato Médico de Sevilla.

Sin embargo, estas acusaciones han sido negadas por el SAS en declaraciones a este periódico. "Es absolutamente falso que se esté coaccionando a los profesionales para que renuncien a la limitación de agendas acordada entre SAS y Sindicato Médico", indican las fuentes consultadas, que aseguran que "como no puede ser de otra manera, el SAS cumple con lo acordado y se han puesto en marcha las medidas oportunas para hacer posible esta limitación de agendas".

Respecto al documento enviado a los profesionales en el que podrían firmar el rechazo al cumplimiento de dicho pacto, el SAS defiende que "tanto los profesionales sanitarios como los propios centros tienen autonomía de gestión y, por tanto, en aquellos casos en los que los profesionales solicitan que se pueda superar ese límite de 35 y 25 pacientes al día podrán hacerlo según su propia voluntad y organización".

"A estos profesionales que libremente han solicitado no tener limitación de agendas se les ha solicitado por parte de la dirección gerencia de sus centros que dejen constancia por escrito de la renuncia a esta mejora ya que la Administración sanitaria debe tener registro documental de las peticiones realizadas por los profesionales", apostillan. "Durante la negociación con el Sindicato Médico ya se informó de la posibilidad de profesionales que quisieran quedarse con las agendas como en la actualidad". "Para garantizar que fuese así, y tanto el Distrito como los propios profesionales no tuvieran conflicto laboral alguno, se trasladó la opción de firmar un documento donde se reconocía que ese profesional deseaba seguir con las agendas como hasta ahora. Ante esta circunstancia, se planteó al sindicato que el Servicio Andaluz de Salud defendería siempre la libertad del profesional", insisten desde el SAS.

El Sindicato Médico, no obstante, recomienda a sus afiliados que no firmen esta solicitud y que, si fuesen presionados para hacerlo, se pongan en contacto de manera inmediata con su delegado sindical. A juicio del SMS, "constituye una infamia intentar aplicar el acuerdo de limitación de las agendas de manera retorcida e ineficiente, con el fin de achacar al propio acuerdo los perjuicios que esta maniobra torticera pudiera causar a los pacientes o a los médicos. Esta forma de presión y de engaño es intolerable", señalan. Y añaden: "La limitación del número de pacientes por agenda es una reivindicación básica de los médicos de Atención Primaria desde hace décadas, y se justifica por razones no sólo laborales, sino también, fundamentalmente, de calidad asistencial. Inducir a los médicos a que renuncien a esta medida después de que el propio SAS la ratificara en Mesa Sectorial es inadmisible", sentencia la principal central sindical entre los médicos sevillanos.