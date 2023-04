La huelga de médicos en Sevilla: "No estamos haciendo una medicina de calidad"

La doctora Ana Pérez ha dedicado toda su vida a la sanidad pública. Nunca había vivido una situación tan crítica en su puesto de trabajo. "Hay un déficit de profesionales tan intenso que no había visto nunca antes", sostiene. Este miércoles está de huelga. Secunda el paro que ha convocado en solitario el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para volver a reclamar un tope de 35 pacientes en los ambulatorios, la equiparación salarial con los médicos de la atención hospitalaria y que se cubra a los trabajadores ausentes, entre otras reivindicaciones.

La huelga es consecuencia del "incumplimiento" del acuerdo al que el sindicato llegó con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en enero, en la previa de otra huelga que se salvó in extremis. La sensación entre el personal médico es el reflejo de la "decepción". "Sentimos que no están valorando lo que son los pilares de la Atención Primaria, la longitudinalidad, la accesibilidad y la universalidad. Son aspectos que ahora mismo han desaparecido", añade Ana Pérez.

El seguimiento de esta primera jornada de paros en los centros de salud de la provincia ha sido desigual, dependiendo de las áreas sanitarias. El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Carrasco, asegura que, en Sevilla, ha parado un 50% de los facultativos que podían hacerlo por no estar incluidos en los servicios mínimos decretados por la Junta. La Consejería de Salud, por su parte, rebaja el seguimiento. Con datos hasta las 11:00 horas, sitúa ese mismo porcentaje en el 4,38%, es decir, 46 profesionales en paro. "No son datos reales", ha valorado Carrasco. "Los gobiernos suelen cifrar los datos de seguimiento de las huelgas por debajo del 5%, así que no es algo que me sorprenda, pero esos datos no son ciertos y estamos muy por encima", añade.

En el centro de salud de Lebrija donde trabaja la doctora Pérez, uno de los que sufren la mayor carestía de personal, han secundado la huelga cinco profesionales. Hay 15 cupos de medicina familiar, pero cuatro están vacantes y, además, hay otro profesional de baja médica, otro de baja maternal y otro de vacaciones. Cuenta que los médicos de familia sí estarían atendiendo en su centro una media de 35 pacientes, pero que en la consulta de urgencias se estaría superando "el centenar". "A ellas va todo lo que excede de las agendas ordinarias y hay no hay tope. El acuerdo al que se llegó en enero aborda que ese exceso tiene que tener también un tope y no se está cumpliendo. Los compañeros están viendo pacientes a destajo que no son urgencias reales sino pacientes que rebosan de las consultas de Primaria", indica. "Han arreglado una cosa para desarreglar otra", añade otra de las manifestantes.

La jornada de huelga se ha completado con una manifestación que ha recorrido las calles de Sevilla desde la sede del Gobierno andaluz, en el Palacio de San Telmo, hasta la puerta de los servicios centrales del SAS, en la Avenida de la Constitución. Antes de la marcha, los manifestantes han escenificado la muerte de la Atención Primaria. "Es a lo que está abocado el servicio si no se apuesta de verdad por él", se ha escuchado entre los asistentes. Una original performance ha representado el día a día en los centros de salud: colas de pacientes que desesperados esperan su turno, gritos al médico porque quieren ser atendidos, la frustración del facultativo porque no llega a todo, intento de agresión y, finalmente, desvanecimiento del profesional, su muerte y su entierro, simulando la desaparición de la Atención Primaria.

"Lo cierto es que no estamos haciendo una medicina de calidad", manifiesta otra de las médicas presentes en la protesta y que pasa consulta en un centro de salud del Aljarafe, que prefiere dejar en el anonimato. "La consultas están muy masificadas y las ausencias de los profesionales no se están cubriendo por lo que no tenemos tiempo para nada. Es algo que llevamos mucho tiempo sufriendo. Creíamos que con el cambio del Gobierno íbamos a mejorar, pero seguimos igual y es muy desilusionante", relata. "Sentimos que estamos en una cadena de producción sanitaria. Todo es correr y ver pacientes rápido. No tenemos tiempo de tener alguna duda y poder consultarla", sentencia.

Desde Carmona, otra de las facultativas que ha secundado este miércoles la huelga marca un antes y un después en el funcionamiento de la Atención Primaria. "Ha sido cuestión de hace unos años para acá cuando se ha deteriorado todo", sostiene desde el anonimato. Cuenta que en su centro de salud "han mejorado algo las cosas", pero destaca que "siempre se puede mejorar todo". "Llegarán épocas de vacaciones, bajas, compañeros que se pidan liberaciones y por eso es fundamental que se cubran todas las ausencias", explica Mesa. "Seguimos sin tener tiempo para atender correctamente a nuestros pacientes y sufriendo en las guardias un elevado desbordamiento de las urgencias, pero, sobre todo, estamos indignados porque no se ha cumplido un acuerdo al que se llegó en enero. Seguimos en las mismas", apostilla.

Escasa incidencia en las consultas

De cara al ciudadano, la huelga ha pasado casi desapercibida. A primera hora de la mañana, el desconocimiento de este paro era el sentir general de aquellos que acudían a su cita en el centro de salud. En el centro de salud Alamillo no hay carteles que anuncien la huelga. En el interior, sólo uno de las aproximadamente diez personas que esperan para ser atendido por un administrativo tiene conocimiento de la huelga de médicos que ha comenzado hoy y que se repetirá cada miércoles hasta el próximo 24 de mayo. "Lo escuché esta mañana por la radio", decía Josefa V. al ser preguntada por este medio.

En el ambulatorio de San Luis, en el Casco Histórico, la huelga arrancó en una situación parecida. Pasadas las 9:00 horas, apenas unas seis o siete personas hacían cola para ser atendidos por los administrativos. Nadie esperaba en las consultas de pediatría en la planta baja. Arriba, en la sala de espera de medicina familiar sí se apreciaba una mayor presencia de pacientes que esperaban su turno. Ninguno de los consultados por este periódico sabían del paro convocado para hoy. Un hombre de mediana edad que prefiere quedar en el anonimato ha explicado que la media de espera para coger una cita en este centro de salud ronda la semana. Este miércoles tiene cita a las 9:20 horas. "Nadie me ha avisado de que no me vayan a atender, imagino que, si no está mi médico alguien me verá", indica.

Del centro de salud de Marqués de Paradas salía pasadas las 9:30 horas una señora a la que le han tenido que posponer la cita prevista hoy para mañana. "No sabía que había huelga pero al llegar me han dicho que mi médico no está y me han dado la cita para mañana", explicaba a este periódico. Lo mismo cuentan otras dos o tres personas que salen del mismo centro. Una enfermera confirmaba que, aunque no pertenece al colectivo en huelga, sí estaba apreciando "un poquito más de sobrecarga". Al menos una docena de personas hacía cola en el mostrados de entada. "He oído algunos compañeros médicos que iban a hacer la huelga, pero no sé la proporción de los que la estarán haciendo ni cómo está afectando al funcionamiento de las consultas", añadía la enfermera. Pese a todo, por lo general, los pacientes de este centro de salud aseguran no tener quejas. "El trato muy bueno, he sido atendida sin problemas y, la verdad, tampoco puedo decir que tenga problemas para coger cita. Diría que dos o tres días como mucho", afirma. Otros usuarios consultados coinciden con ella.

Reivindicaciones

La lista de demandas de los huelguistas es amplia. Los facultativos sevillanos reclaman, entre otras mejoras, limitar el número de pacientes que atienden al día en los centros de salud (a 25 para los pediatras, a 35 para los médicos de familia y lo que exceda pasar a una continuidad asistencial en horario de tarde con topes de 18 y 25 pacientes, respectivamente; la equiparación salarial con el médico de hospital; el fin de la discriminación de los profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) respecto a los del 061; la equiparación retributiva con el resto de comunidades autónomas; la actualización de los puestos de difícil cobertura; la transparencia en la aplicación del CRP, que debe pasar a masa salarial fija; y la aplicación de la prometida Recalificación en la Carrera Profesional.

Entre esas reivindicaciones, Rafael Carrasco ha destacado como "perentoria" el "cumplimiento del acuerdo" suscrito en enero, la "equiparación retributiva entre médicos de atención primaria y hospitalaria", y la "reorganización de los servicios de urgencia y de los dispositivos de apoyo" que, ha señalado, tienen "unas condiciones laborales penosas". "La administración ha tenido tiempo de sobra para poner en marcha los acuerdos pactados"

La Consejería de Salud, por su parte, recuerda que "las negociaciones siguen abiertas". Asegura que, desde el SAS, "se trabaja constantemente en aspectos tan relevantes como la mejora de la accesibilidad, la gestión eficiente de la demanda asistencial, como por ejemplo a través de la consulta de acogida, y en el seguimiento continuo de la situación en tiempo real de los centros para facilitar la gestión de la demora y de la actividad, así como en la desburocratización de las consultas".

"La negociación, tal y como ha expresado la consejera de Salud y Consumo, tiene como objetivo mejorar la Atención Primaria y la atención al paciente en la región. Por ello, ha resaltado la importancia de que ambas partes trabajen juntas, de manera cooperativa, para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los ciudadanos andaluces", han comunicado en respuesta a las protestas a través de un comunicado.

El paro de hoy es el primero de un calendario de movilizaciones convocadas por el Sindicato Médico Andaluz en toda la comunidad que prevé hasta siete jornadas de huelgas hasta el próximo 24 de mayo. Habrá jornada de huelga cada miércoles hasta ese día y estarán acompañadas de protestas que irán rotando por distintas provincias y que concluirán con una gran movilización en Sevilla.