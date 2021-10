Adepa critica el nulo enfoque práctico del Plan Director del Patrimonio Municipal de Sevilla

Muy genérico, absolutamente teórico y poco apegado a la realidad. Así califica Adepa, la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía, el Plan Director del Patrimonio Municipal, que fue presentado el pasado mes de mayo. Tras estudiar el amplio documento elaborado por la Universidad de Sevilla, Adepa ha presentado una serie de observaciones y sugerencias a la Gerencia de Urbanismo. Dentro del proceso participativo abierto. Entre otras cuestiones, advierten de que edificios tan importantes, como la Casa Consistorial o el Real Alcázar, no están recogidos.

Adepa ha estado estudiando en los últimos meses un documento vital para la salvaguarda del inmenso patrimonio propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. Las conclusiones extraídas son muy negativas, según han expuesto José García-Tapial, arquitecto municipal durante muchos años; y José María Cabeza, aparejador, director del Real Alcázar durante casi 20 años y con un amplísimo bagaje de obras de restauración en su trayectoria profesional. “Pensábamos que el Plan iba a establecer principalmente un análisis del estado de los inmuebles, estableciendo unas prioridades y unos presupuestos con una programación concreta”, señala García-Tapial.

Una vez analizado el extenso documento, que además es de una gran complejidad, la principal advertencia que hacen desde Adepa es que se trata de un Plan esencialmente teórico. “Es muy académico. Se podría decir que es casi el programa en abstracto de un máster en restauración del patrimonio. Pero no es real ni tangible. Está muy alejado de la realidad”, sostiene García-Tapial. En los mismos términos se expresa Cabeza: “Es un trabajo muy importante de más de 60 profesionales, pero no deja de ser un documento universitario. El Plan termina en sí mismo. No es la base para iniciar un proceso. No es realista ni práctico. Nace con poca vida. Lo vemos todo muy deshilvanado. No está ni paginado”.

Las principales críticas se centran en la confección del inventario, que consideran incompleto y con muchas lagunas. Entre esas ausencias destacadas destacan los edificios de las Casas Consistoriales o el Real Alcázar. “Consideran que el Alcázar tiene un régimen especial. De acuerdo, pero es una propiedad municipal. Están, por ejemplo, la cripta o las casas 7 y 8 del Patio de Banderas”, indica Cabeza, quien añade que todas las defensas de la ciudad, sus murallas, deberían estar incorporadas. “La Puerta de Córdoba, que es la única islámica que se conserva, tampoco está. La muralla y la puerta son bienes comunales y no deberían faltar”.

Desde Adepa argumentan que se ha perdido una gran oportunidad para analizar los problemas reales del patrimonio sevillano. “Se debería devolver y que los redactores ajusten el contenido. Parece que no se ha entrado en el verdadero problema de fondo. Tendría que ser una herramienta eficaz y de manejo rápido y directo y no una especie de plan general”, insiste García-Tapial.

Esa falta de practicidad la identifican, por ejemplo, con la incorporación genérica de todos los edificios y pabellones del Parque de María Luisa. “Todos no tienen los mismos problemas. Deberían estar desglosados y detallar sus patologías si lo que se busca es la conservación del patrimonio. Tampoco están incorporado el bar Citroen ni La Raza”, añade Cabeza.

Otra de las cuestiones más controvertidas para Adepa es la incorporación de casi una treintena de edificios a usos museísticos, aduciendo que hay otros fines igualmente importantes y necesarios.

Los conservacionistas esperan poder trasladar todas estas sugerencias a los responsables de Urbanismo para hacer del Plan una herramienta más útil. “Es una buena iniciativa pero nos parece que está mal desarrollada”.

Una inversión de 90 millones de euros

El plan ha sido elaborado por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y la Fundación de Investigaciones de la US. En él se realiza un diagnóstico completo de los 115 bienes con valor patrimonial (declarados BIC), una lista que se ha ido conformando según avanzaba este trabajo. Al principio sólo se contabilizaron 80. Se trata de una "hoja de ruta", como lo definió el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, durante su presentación. Contempla una inversión de 90 millones de euros para la puesta a punto de estos bienes, un gasto que se ejecutaría en diez años, el periodo de vigencia del plan.

Al margen de la restauración de estos edificios municipales, también se establecen las líneas estratégicas para su aprovechamiento. En este sentido, el concejal socialista apostaba por que se les otorgue usos culturales y relacionados con "las industrias creativas y el emprendimiento", en línea con los proyectos ya presentados para la Fábrica de Artillería y las naves de Renfe.