Alberto Máximo Pérez Calero no se presentará a la reelección como presidente del Ateneo

El presidente del Ateneo de Sevilla, Albero Máximo Pérez Calero, ha anunciado oficialmente que no se presentará a la reelección en el cargo en las elecciones que se celebrarán en la Docta Casa en la segunda quincena del mes de enero de 2022.

En un comunicado, el Ateneo de Sevilla ha señalado que Alberto Máximo ha confirmado que no concurrirá a la reelección. "Después de veintisiete años ininterrumpidos al servicio del Ateneo, quince como directivo y doce como presidente, doy un paso al lado sabiendo que he dado todo cuanto tenía y he dedicado todas las horas posibles del día y de la noche”, ha manifestado.