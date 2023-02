Así es Álvaro Gómez, el mejor MIR de Sevilla y número 8 en España

El sevillano Álvaro Gómez Serrano, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, en la unidad docente del Hospital de Valme, ha obtenido el primer puesto en el examen a Médico Interno Residente (MIR) convocado por el Ministerio de Sanidad en la provincia de Sevilla y el octavo en todo el país. El joven, natural de Brenes, tiene muy clara cuál ha sido la clave de su éxito: "Para obtener una buena posición en el MIR hay que contar con dos factores, habértelo preparado bien, por supuesto, pero también tener buena suerte. Creo que en mi caso se unió todo el día del examen", explica el joven.

En medio de la euforia, Álvaro recuerda que no tuvo la misma suerte en el inicio de su andadura académica. Pero nunca abandonó su sueño. "Me tuve que presentar tres veces a selectividad para alcanzar la nota que me permitía entrar en Medicina. Mientras estuve haciendo Enfermería durante dos cursos y cuando iba a hacer el tercero me dio por fin la nota", explica el joven como mensaje para todos aquellos que piensen que es imposible llegar a la meta.

Dice que siempre le ha gustado la Medicina. "Mi madre me cuenta que con cuatro o cinco años ya apuntaba maneras y siempre le pedía libros de anatomía, aunque también del universo, pero al final me decanté por el cuerpo humano", explica.

Sobre la prueba, Álvaro asegura que "tampoco es para tanto". "Siempre hablas con gente mayor que tú que ha pasado por esto y te pinta el examen del MIR como algo imposible o inalcanzable, como el monstruo de la fase final de un videojuego. Por todo eso, creo, y coincido con otros compañeros que, como te esperas lo peor, mentalmente te vas preparando y al final no ves que sea tan malo", destaca.

Peores recuerdos tiene del día del examen y las horas dedicadas a hacerlo. "Eso sí es duro. Te pegas unas cinco horas encerrado y sólo pendiente de un examen que marcará tu futuro. Sales del mismo con una sensación muy subjetiva. No sé ni cómo explicarla. No sabes ni cómo te ha ido. Yo sabía que no lo había hecho mal, pero lo único que quería era salir y buscar a mis padres para irnos a tomar algo", afirma y recalca: "Atrás quedaba un verano sin vacaciones y unas navidades en las que prácticamente no he visto a mi familia y amigos. En los que he tenido que renunciar a hacer deporte u otras actividades de ocio, pero merece la pena el esfuerzo. El tiempo se puede recuperar", sostiene optimista.

Pensando en el futuro a partir de ahora, Álvaro ya ha podido asimilar lo alto que ha conseguido llegar. "Ya una vez pude comprobar las respuestas con las plantillas sí empecé a asimilar que iba a obtener un buen puesto. No me imaginaba que éste", sostiene el joven cuya puntuación final ha sido de 173 aciertos. Ahora toca dedicar el tiempo a estudiar, pero no apuntes, sino las opciones que marcarán su futuro. "Estoy entre realizar la residencia en Cirugía General y del Aparato Digestivo o Cirugía Plástica. Tampoco sé si me quedaré en Sevilla, aunque creo que sí, pero no tengo descartadas otras ciudades como Madrid", señala.

El resultado obtenido se lo brinda a sus padres. "Se sienten muy orgullosos de mí y eso era uno de los objetivos por los que quería dar lo máximo. Verlos felices por la persona a la que han dado la vida me engrandece", afirma. Tampoco pierde de vista a sus futuros pacientes. "El MIR me lo tomé como algo puntual. Lo importante viene ahora, no es la nota. Tengo que darlo todo en la residencia porque es donde de verdad tengo que aprender y ayudar a las personas que es para lo que he estudiado", concluye.