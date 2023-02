La número 1 del EIR 2023 es de Sevilla y quiere ser matrona

"Totalmente inesperado". Son las primeras palabras que dice María Muñoz Claro al descolgar el teléfono. "Por sorpresa" se ha convertido en la número 1 de España en las pruebas selectivas de la Formación Sanitaria Especializada en la especialidad de Enfermería. Todos a su alrededor tenían mucha confianza depositada en ella y su valía, pero María nunca lo tuvo claro hasta que este lunes pudo comprobar su posición provisional tras haber realizado el examen del EIR el pasado sábado 21 de enero.

"Salí con muy malas sensaciones del examen, de ahí que no me esperara para nada este resultado. Había muchas preguntas que no estaban incluidas en el temario de la academia donde me estuve preparando y, aunque es habitual que haya preguntas que te dejen un poco descuadrada, a mí me dejaron muchas", afirma la sevillana que, víctima de esas malas sensaciones tras muchos meses de estudio, cotejo sus respuestas en la plataforma de estimación de la academia al fía siguiente. "Fue en plan ansia y ahí me llevé la primera sorpresa porque, de unos tres mil exámenes que se habían metido ya, el mío salía con la mejor puntuación", destaca. "Me quedé en shock", insiste.

Ahora, un mes después, María está asimilando que sus 140 aciertos, 49 fallos y 133,3428 puntos totales, le van a permitir alcanzar uno de los mayores deseos de los estudiantes de Enfermería: poder elegir con total libertad la especialidad y el hospital donde disfrutará de su plaza de residente. En su caso, lo tiene claro a medias. Quiere ser matrona, por lo que se decantará por la especialidad de Ginecología y Obstetricia, y lo hará en Sevilla. Lo que tiene aún por decidir es el hospital que elegirá. "Quiero informarme bien y hablar con otros residentes", recalca.

Dice que siempre quiso ser odontóloga, pero que no le dio la nota en selectividad. La enfermería fue un segundo plato que empezó a enamorarla tras un primer año de carrera en el que reconoce que tuvo sus "dudas". "El primer año estuve poco motivada. Las asignaturas eran muy generales y tuve mis dudas. Pero en el segundo año empecé a ver asignaturas más concretas de enfermería y también las prácticas. Poco a poco me empezó a gustar cada vez más y la asignatura de Enfermería Reproductiva fue la clave. Ahí vi que quería especializarme en algo y que quería ser matrona", explica.

La joven echa la vista atrás y recuerda que llegar hasta aquí no ha sido fácil. Durante la preparación de la prueba, siempre trató de mantener la calma y organizar su tiempo. "No fue fácil", insiste. "Empecé en marzo y en ese momento lo compaginaba con las prácticas de la carrera y la preparación del Trabajo de Fin de Grado (TFG). No podía dedicarle todo el tiempo que me hubiera gustado", afirma. Luego, acabo el TFG y las clases y empezó a trabajar en el Hospital Virgen Macarena. El tiempo seguía escaseando y esto hizo que se viniera un poco abajo. "Veía que mucha gente le estaba dedicando más tiempo que yo y, aunque mi familia y amigos, me decía que lo iba a hacer muy bien porque me lo estaba preparando muy bien, no las tenía todas conmigo. Compararse con otros es un problema, pero es inevitable", apostilla. Pero no cejó en su empeño y desde septiembre a enero, la joven se dedicó en cuerpo y alma a estudiar. "Doce horas de biblioteca. De ocho de la mañana a ocho de la tarde, comiendo allí a diario", relata.

El resultado de ese esfuerzo le ha llevado a la cima. Atrás quedan muchos momentos perdidos. "Tuve que apartar totalmente mi rutina en el gimnasio y dejar de pasar tiempo con mis amigos. El ocio casi desapareció de mi vida en los últimos meses y en fechas tan señaladas como la Navidad, he estado con mi familia en los comidas claves. Mis padres casi no me han visto. Pero ahora estoy muy contenta", concluye y anima a los que ahora empiecen a prepararse las pruebas para el año que viene: "Se puede, hay que sacrificar cosas, pero el resultado final es muy satisfactorio".