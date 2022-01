Antonio Muñoz asume la Alcaldía de Sevilla fijando el 2029 "como la Sevilla del futuro"

"No sabía hasta que punto me iba a cambiar la vida hace diez años cuando acepté el ofrecimiento de Juan Espadas". Estas fueron las primera palabras de Antonio Muñoz como alcalde de Sevilla tras el pleno de investidura celebrado tras la tortuosa renuncia de Juan Espadas a la Alcaldía para centrarse en su papel de secretario general del PSOE andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Su designación como primer edil ha salido adelante con los votos de su su compañeros de equipo.

"Trabajar para Sevilla te hace mejor persona. Hemos demostrado a los sevillanos que pueden estar con nosotros". Muñoz, que dio las gracias en varias ocasiones a Espadas, "asume sin complejos el privilegio de ser alcalde". Tras desgranar los pasos que tocan para salir de la crisis económica derivada por el covid, detalló que tiene claro dos conceptos: "Gestión, gestión y gestión para mejorar los servicios públicos y reivindicación, reivindicación y reivindicación para alcanzar el nivel que merece la cuarta ciudad de España".

Muñoz quiso ser realista y enumeró una serie de acciones necesarias en todos los ámbitos para impulsar la ciudad. "Quiero ser el alcalde de esa Sevilla que mire el futuro con luces largas. Vamos a trabajar en cuatro ejes que desarrolle un modelo económico y reforzar el trabajo realizado hasta ahora". Una primera exigencia fue la petición de más financiación por parte de la Junta de Andalucía y el Estado. Sobre la ciudad comentó que "es el momento de la transformación urbana de los barrios de Sevilla y para ello vamos a incrementar la coordinación entre áreas municipales y exigiremos el compromiso de todas las administraciones".

Puso una fecha en el horizonte. "Sevilla se fija un nuevo reto que nos una y nos dé impulso: la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. Esa es la fecha de la Sevilla del futuro". Para terminar su intervención como nuevo alcalde, Muñoz dio las gracias a su familia y dijo que su reto es estar a la altura de sus vecinos. Por todos, muchas gracias".

El socialista desgranó unos minutos antes que "representa a un gran equipo, ya que somos un gobierno para todos que siempre piensa en Sevilla". Tras alagar a Espadas, "que se ha dejado la piel por la ciudad", detalló que "doy este paso por los vecinos de cada uno de los 108 barrios de Sevilla. Tengo un proyecto que mira al futuro y que no deja a nadie atrás. Es una etapa histórica, asumo la responsabilidad de no perder este tren. Tiendo la mano a todos los grupos para trabajar juntos y alcanzar acuerdo para que Sevilla avance. También tenderé la mano al gobierno regional y al gobierno nacional". Para finalizar, explicó que "tengo mucha suerte de ser sevillano. Dentro de un rato, cuando vuelva a mi casa, lo haré cargado de responsabilidad y orgullo de ser alcalde de Sevilla. Me siento tremendamente arropado. Es un día importante para Sevilla y para mí".

Tras la obligada renuncia de Espadas el pasado 20 de diciembre, la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Administración Publica, Sonia Gaya, ha ejercido como alcaldesa en funciones: "Ha sido un inmenso honor ser alcaldesa de Sevilla durante dos semanas". La elección de Muñoz, según manifestaba el propio Espadas, es fruto de "una reflexión compartida en equipo, desde el punto de vista del proyecto político" del Grupo socialista. Es más, el ex alcalde reconocía que apuesta por que Muñoz sea el candidato a la Alcaldía hispalense en las elecciones municipales de 2023.

La primera en tomar la palabra en el pleno de investidura fue Gaya, que comentó que "se trataba de un Pleno especial para la ciudad. Elegimos nuevo alcalde". Lo siguiente fue la toma de posesión como concejal de Amelia Hernández, la número 14 en la lista del PSOE y que entra en la Corporación tras la plaza que dejó libre Espadas. Luego comenzó una breve intervención de cada grupo político, empezando por la edil no adscrita, Sandra Heredia, quien "no duda del compromiso que tendrá con Sevilla" Muñoz.

Tres ministras han estado en el Pleno de Investidura: María Jesús Montero, de Hacienda; Reyes Maroto, de Turismo; y Pilar Llop, de Justicia

Desde la bancada de Vox, Cristina Peláez apuntó que "nos preocupa que su Alcaldía sea continuista. Prometemos mano tendida". Adelante Sevilla dividió su intervención en dos. El primero en hablar fue Daniel González Rojas: "No nos gusta su carta de presentación. Ha sido complaciente con los poderosos. El hábito no hace al monje". Susana Serrano afirmó que "vamos a buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Seguimos siendo la Sevilla de las desigualdades. Necesitamos arrimar el hombro entre todos. Le deseo lo mejor".

La formación naranja sostuvo que "hoy por fin es el final de la telenovela. Este relevo no ha estado bien gestionado y se ha perjudicado a los sevillanos. Le felicito, le queda una labor que no es fácil. Hereda una ciudad sucia e insegura". El portavoz Álvaro Pimentel pidió "que no se ponga de perfil. Y un consejo, patee la ciudad. Le deseo mucha suerte". Por los populares, Juan de la Rosa, señaló que nos tiene a su lado para "avanzar en los proyectos que siguen siendo proyectos".

Muñoz ha estado respaldado en su investidura por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Industria, Comercio y Turismo; Reyes Maroto; y la ministra de Justicia, Pilar Llop. Además, ha asistido al acto el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; y del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, entre otras autoridades.